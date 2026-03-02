Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους Αμερικανούς στο Ιράν: «Βρείτε καταφύγιο ή φύγετε μέσω χερσαίων διαδρομών»

Με την κατάσταση να είναι έκρυθμη, ενώ φλέγεται ολόκληρη η Μέση Ανατολή για τρίτη ημέρα από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες είτε να βρουν «καταφύγιο» ή να φύγουν από το Ιράν «μέσω χερσαίων οδών».

Οι πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στο Ιράν καλούνται να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα με χερσαίες διαδρομές ή, αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να βρουν ασφαλές σημείο στην κατοικία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων, τονίζει η οδηγία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 02.03.2026, συνιστάται στους Αμερικανούς να παραμείνουν στα καταφύγιά τους.

Εάν είναι ασφαλές να το πράξουν, οι Αμερικανοί πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα μέσω χερσαίων οδών, τονίζει η οδηγία.

Αναλυτικά οι οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ενέργειες που πρέπει να ληφθούν:

Εάν δεν μπορείτε να φύγετε, βρείτε ασφαλές σημείο μέσα στην κατοικία σας ή σε άλλο ασφαλές κτίριο. Φροντίστε να έχετε προμήθειες τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων βασικών ειδών.

Έχετε σχέδιο αποχώρησης από το Ιράν που να μη βασίζεται σε βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αποφύγετε διαδηλώσεις, κρατήστε χαμηλό προφίλ και παραμείνετε σε εγρήγορση για το περιβάλλον σας.

Παρακολουθείτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για έκτακτες εξελίξεις. Να είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε τα σχέδιά σας.

Διατηρείτε το τηλέφωνό σας φορτισμένο και επικοινωνείτε με οικογένεια και φίλους για να τους ενημερώνετε για την κατάστασή σας.

Εγγραφείτε στο Smart Traveler Enrollment Program (STEP) για να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις ασφάλειας στο Ιράν.

Λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την U.S. Virtual Embassy Iran μέσω WhatsApp.

Εάν σχεδιάζετε να φύγετε από το Ιράν:

Λάβετε υπόψη ότι η ιρανική κυβέρνηση ενδέχεται να περιορίσει ή να αποτρέψει αναχωρήσεις από τη χώρα. Οι πολίτες με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ-Ιράν πρέπει να εξέλθουν από το Ιράν με ιρανικό διαβατήριο. Η ιρανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη διπλή υπηκοότητα και θα αντιμετωπίσει τους διπλούς υπηκόους αποκλειστικά ως Ιρανούς πολίτες. Οι Αμερικανοί υπήκοοι διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο ανάκρισης, σύλληψης και κράτησης στο Ιράν. Η επίδειξη αμερικανικού διαβατηρίου ή η απόδειξη δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο για κράτηση από τις ιρανικές αρχές. Οι πολίτες των ΗΠΑ που δεν διαθέτουν έγκυρο αμερικανικό διαβατήριο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο πλησιέστερο αμερικανικό προξενείο ή πρεσβεία αφού αποχωρήσουν από το Ιράν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά σας εάν επιλέξετε να αναχωρήσετε χρησιμοποιώντας τις παραπάνω επιλογές. Θα πρέπει να τις ακολουθήσετε μόνο εφόσον κρίνετε ότι είναι ασφαλές να το κάνετε.