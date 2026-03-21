Στενά του Ορμούζ: 22 χώρες στο πλευρό του Τραμπ για να ανοίξουν ξανά για τη ναυσιπλοΐα

Ανάμεσα στις 22 χώρες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία
Τάνκερ ανοιχτά των Στενών του Ορμούζ / REUTERS / Amit Dave

Είκοσι δύο χώρες δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ τα οποία έχει κλείσει το Ιράν. Τη διεθνή συνδρομή έχει ζητήσει επανειλημμένα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα στις 22 χώρες που δήλωσαν το Σάββατο (21.03.2026) έτοιμες να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να ανοίξουν και πάλι στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν αποκλειστεί ουσιαστικά από το Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι χώρες αυτές, κυρίως ευρωπαϊκές, καταδίκασαν επίσης τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις που έθεσαν στο στόχαστρο πλοία και υποδομές πετρελαίου και αερίου, απαιτώντας «άμεσο και παγκόσμιο μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές».

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Εσθονία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και το Μπαχρέιν είναι οι υπόλοιπες χώρες που υπογράφουν την ανακοίνωση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

ΗΠΑ: Έχουμε μειώσει την ιρανική απειλή στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι έχει «μειώσει» την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας αυτήν την εβδομάδα μία υπόγεια εγκατάσταση που στέγαζε κυρίως πυραύλους Κρουζ.

«Όχι μόνο καταστρέψαμε την εγκατάσταση, αλλά και εξαλείψαμε εγκαταστάσεις υπηρεσιών πληροφοριών και αναμεταδότες ραντάρ πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για να επιτηρούνται οι κινήσεις των πλοίων», δήλωσε ο πλοίαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter).

H Centcom είχε ήδη πει στις 17 Μαρτίου ότι ο βομβαρδισμός αυτός πραγματοποιήθηκε στην ιρανική ακτή με τη βοήθεια ειδικών βομβών («bunker busters»), κεφαλών άνω των δύο τόνων που εισδύουν εις βάθος σε κρυμμένους στόχους κάτω από το έδαφος.

«Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποίησε αυτή την ενισχυμένη υπόγεια εγκατάσταση προκειμένου να αποθηκεύει ”διακριτικά” αντιπλοϊκούς πυραύλους Κρουζ, κινητούς εκτοξευτές πυραύλων και άλλο εξοπλισμό που συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα», είπε ο ναύαρχος.

Με τον βομβαρδισμό αυτό, «η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και εκεί γύρω, είναι, εξαιτίας αυτού, μειωμένη, και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε [να πλήξουμε] αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε ο Μπραντ Κούπερ.

Στις 20 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέπτονται να «μειώσουν σταδιακά» τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», μερικές ώρες αφότου ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός.

Ο αποκλεισμός, ουσιαστικά, των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης από τις 28 Φεβρουαρίου, είναι η αιτία σοβαρής κρίσης στο διεθνές εμπόριο και ιδιαίτερα στο εμπόριο των υδρογονανθράκων, προκαλώντας αύξηση της τιμής τους σε όλο τον κόσμο.

Στο βίντεο αυτό, που δημοσιοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ακριβώς τριών εβδομάδων πολέμου, ο ναύαρχος Κούπερ αναφέρει πως 8.000 ιρανικοί στόχοι έχουν χτυπηθεί από τον αμερικανικό στρατό, εκ των οποίων 130 ιρανικά πλοία, που είναι «η μεγαλύτερη επίθεση εναντίον του Πολεμικού Ναυτικού μίας χώρας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

