Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα – Φέρεται να αγνοείται ναυτικός

Το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ
REUTERS
REUTERS / Stringer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer, φέρεται να χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα της Τρίτης (04.08.2026) και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αγνοείται ένας ναυτικός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά, όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο. Όπως μεταδίδει το tradewinds το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), έλαβε αναφορά για περιστατικό που σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στο Ομάν.

Κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση περίπου στις 10 μ.μ. τη Δευτέρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα διχάζει την Ευρώπη: Νέα αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας – Έως και 5.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Μαδρίτης και Ρώμης για τη διαχείριση των ροών, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων - Την Τρίτη η έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ
Μετανάστες Ισπανία, Θέουτα
Newsit logo
Newsit logo