Στενά του Ορμούζ: Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα – Φέρεται να αγνοείται ναυτικός

Το ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer, φέρεται να χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα της Τρίτης (04.08.2026) και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αγνοείται ένας ναυτικός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά, όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο. Όπως μεταδίδει το tradewinds το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), έλαβε αναφορά για περιστατικό που σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στο Ομάν.

Κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση περίπου στις 10 μ.μ. τη Δευτέρα.