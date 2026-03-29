Στενά του Ορμούζ: Οι προτάσεις Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για το άνοιγμά τους – Κοινοπραξίες και τέλη τύπου Διώρυγας του Σουέζ

Oι χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις προς την Ουάσινγκτον για την αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Reuters

Διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αλλά και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Πακιστάν να φιλοξενεί συνομιλίες με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ, όπου πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με επίκεντρο προτάσεις για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένα μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ που ξεκίνησαν πριν από έναν μήνα.

Το ζήτημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, με τις διακοπές στη ναυσιπλοΐα να έχουν ήδη οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις προς την Ουάσινγκτον για την αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών σταθεροποίησης της περιοχής.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η επιβολή τελών διέλευσης, στα πρότυπα της Διώρυγας του Σουέζ, καθώς και η δημιουργία κοινοπραξίας από την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, με πιθανή συμμετοχή και του Πακιστάν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πρόταση αυτή έχει τεθεί υπό συζήτηση τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το Ιράν, ενώ ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα, τουρκική διπλωματική πηγή υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της Άγκυρας παραμένει η επίτευξη εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ, είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Τουρκία και την Αίγυπτο, δίνοντας έμφαση στη σημασία του διαλόγου και της συνεχούς διπλωματικής προσπάθειας.

Σε ανάρτησή του, ο Ισάκ Νταρ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 ακόμη πλοίων με πακιστανική σημαία από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια ένδειξη πιθανής αποκλιμάκωσης.

