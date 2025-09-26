Στη φυλακή la Sante ο Νικολά Σαρκοζί μετά την ιστορική καταδίκη του: Μονόκλινο κελί στην VIP πτέρυγα, τηλεόραση και ψυγείο με χρέωση

Από τα σαλόνια του Ελιζέ στα κελιά της φυλακής: η ιστορική καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί – που γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος που φυλακίζεται – έχει μουδιάσει τη Γαλλία και όλοι αναρωτιούνται – ποια φυλακή θα τον υποδεχθεί για να εκτίσει την ποινή του;

Αν και οι Αρχές δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, γνώστες του σωφρονιστικού συστήματος εκτιμούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η φυλάκισή του στην ιστορική φυλακή La Santé του Παρισιού, μια ιστορική φυλακή που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τον τρομοκράτη από τη Βενεζουέλα Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, ευρύτερα γνωστό ως «Κάρλος, το τσακάλι» αλλά και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου σε ποινή πέντε ετών κάθειρξης, με άμεση εκτέλεση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα βρεθεί πίσω από τα κάγκελα.

Ο Σαρκοζί έχει κληθεί να εμφανιστεί στις 13 Οκτωβρίου ενώπιον δικαστικού λειτουργού του Εθνικού Οικονομικού Εισαγγελέα (PNF), ο οποίος θα του ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του. Μετά την ακρόαση, θα μπορέσει να επιστρέψει προσωρινά στο σπίτι του, πριν παρουσιαστεί για την επίσημη είσοδό του στη φυλακή της Santé.

Στη συγκεκριμένη φυλακή, που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, έχει ήδη ετοιμαστεί ένα κελί για τον πρώην πρόερδο της Γαλλίας, σύμφωνα με γαλλικά Μέσα.

Η φυλακή La Santé, με μακρά ιστορία διαθέτει ειδική πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», όπου κρατούνται πολιτικές ή δημόσιες προσωπικότητες. Εκεί, στο λεγόμενο «VIP τμήμα», έχουν φυλακιστεί κατά το παρελθόν πολιτικές προσωπικότητες όπως ο πρώην στενός συνεργάτης του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν.

Σύμφωνα με πηγή από τις φυλακές, αυτήν την περίοδο εκεί βρίσκονται ήδη ένας πρώην Αφρικανός αρχηγός κράτους, αλλά και ο νεαρός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 11χρονης μαθήτριας Λουίζ στην περιοχή Εσόν πριν από λίγους μήνες. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό σε δάσος στη Γαλλία, κοντά στο σχολείο της και ο Owen L., 23 ετών, φανατικός gamer, παραδέχτηκε ότι τη δολοφόνησε αφού έχασε σε ένα παιχνίδι Fortnite

Ο Σαρκοζί θα έχει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους από την πρώτη κιόλας ημέρα εγκλεισμού του.

Οι δικηγόροι του μπορούν να καταθέσουν αίτημα για άρση κράτησης υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως ηλεκτρονικό βραχιολάκι, μέτρο που του είχε ήδη επιβληθεί στο παρελθόν.

Η διάρκεια παραμονής του στη φυλακή θα εξαρτηθεί και από την ημερομηνία εκδίκασης της έφεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες το εφετείο οφείλει να ορίσει δικάσιμο μέσα σε τέσσερις μήνες από την ημέρα της καταδίκης.

Το «VIP» τμήμα της φυλακής της Santé

Σύμφωνα με το France Inter, ο Νικολά Σαρκοζί θα μπει στην «VIP πτέρυγα» της φυλακής La Santé.

Εκεί κρατούνται σήμερα 17 πολιτικά, δημόσια και άλλα γνωστά πρόσωπα. Στο ίδιο τμήμα είχαν εκτίσει ποινές τους ο ηθοποιός Πιερ Παλμάντ και ο πρώην δήμαρχος Πατρίκ Μπαλκανί.