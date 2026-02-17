Στη Γενεύη μεταφέρονται οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ για τη συμφωνία ειρήνης – Η Μόσχα θα πιέσει για το εδαφικό

Με την ελπίδα κάποια στιγμή όσο το δυνατόν πιο άμεσα να τερματιστεί ο πόλεμος, η αντιπροσωπεία από την Ουκρανία τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, θα τρέξουν έναν νέο γύρο διαλόγου αυτή τη φορά στη Γενεύη.

Διαπραγματευτές από τη Ρωσία και την Ουκρανία, έφτασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα Τρίτη 17.02.2026, μαζί με αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε 4 χρόνια πολέμου, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα των ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον σκληροπυρηνικό εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους αυτής της αντιπροσωπείας.

Η επιστροφή του «σκληροπυρηνικού» Μεντίσκι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ερμηνεύεται ως πίεση της Μόσχας για τις εδαφικές της διεκδικήσεις και διαπραγματευτικής θέσης της Μόσχας και περαιτέρω εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία.

Η ουκρανική ομάδα έφτασε χθες Δευτέρα 16.02.2026 στη Γενεύη, όπως είχε γίνει γνωστό το βράδυ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα της ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός, ιδέα που η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει στο παρελθόν.

Πριν αρχίσουν ο νέος γύρος συνομιλιών, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν περισσότερα από 150 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την Αζοφική Θάλασσα.

Παραμένει το αγκάθι των εδαφικών διαφορών – Πιέζει ο Τραμπ

Τα δύο μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάστηκε πριν από μήνες. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου.