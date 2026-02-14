Κόσμος

Ζελένσκι: Δώστε μας εκεχειρία για δυο μήνες και πάμε σε εκλογές στην Ουκρανία

Εξέφρασε την ανησυχία του πως η Ουκρανία καλείται «πολύ συχνά» να κάνει παραχωρήσεις, σε αντίθεση με την Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Liesa Johannssen

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη θα είναι σοβαρές και ουσιαστικές.

Ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του πως η Ουκρανία καλείται «πολύ συχνά» να κάνει παραχωρήσεις, σε αντίθεση με την Ρωσία που εμμένει στην ίδια τακτική.

«Ειλικρινά ευελπιστούμε οι τριμερείς μας συναντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα να είναι σοβαρές, ουσιαστικές, να βοηθήσουν όλους μας, αλλά ειλικρινά κάποιες φορές υπάρχει η αίσθηση οι δύο πλευρές μιλάνε για τελείως διαφορετικά πράγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Οι Αμερικανοί επιστρέφουν συχνά στο ζήτημα των παραχωρήσεων και πολύ συχνά αυτές οι παραχωρήσεις συζητώνται μόνο ως προς την Ουκρανία, όχι τη Ρωσία», σχολίασε.

Ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται «ένα βαθμό» πίεσης μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είπε ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν παραχωρήσεις και από τη Ρωσία.

«Δώστε μας δύο μήνες εκεχειρίας και θα πάμε σε εκλογές. Δώστε μας εκεχειρία. Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το πράξει: να πιέσει τον τον Πούτιν, να κάνει εκεχειρία.

Μετά η βουλή μας θα τροποποιήσει τον νόμο και θα πάμε σε εκλογές», είπε ο Ζελένσκι απαντώντας στις αμερικανικές αξιώσεις για άμεσες εκλογές.

«Σκλάβος του πολέμου ο Πούτιν»

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν «σκλάβο του πολέμου».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να πείσει τον εαυτό του να εγκαταλείψει την ίδια την ιδέα του πολέμου. Μπορεί να νομίζει ότι είναι τσάρος, αλλά στην πραγματικότητα είναι σκλάβος του πολέμου», υποστήριξε ο Ζελένσκι.
Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για τον αργό ρυθμό των πολιτικών αποφάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

«Σε αυτόν τον πόλεμο, τα όπλα εξελίσσονται ταχύτερα από τις αποφάσεις που θα έπρεπε να τα σταματήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι στην ομιλία του, τονίζοντας ότι τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που χρησιμοποιεί η Μόσχα γίνονται ολοένα και πιο θανατηφόρα καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται στον πέμπτο χρόνο της.

