Στη Νέα Υόρκη ο Αχμέντ αλ Σάραα, ο πρώτος Σύρος ηγέτης σε ΓΣ του ΟΗΕ μετά από 60 χρόνια

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάραα, έφτασε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι ο πρώτος Σύρος ηγέτης που παρευρίσκεται στη συγκεκριμένη ετήσια διεθνή συνάντηση εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες.

Ο τελευταίος ηγέτης της Συρίας που μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν, σύμφωμα με το Aljazeera ο πρόεδρος Νουρεντίν αλ-Ατάσι, πριν η οικογένεια Άσαντ αναλάβει την εξουσία το 1971.

Ο αλ-Σάρα ανέτρεψε την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο και η Συρία άλλαξε σελίδα όταν η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Ταχρίρ Αλ-Σαμ κατέλαβε την εξουσία με ηγέτη τον Άχμεντ Αλ-Γκολάνι – όπως ήταν το αντάρτικο παρώνυμό του και αντικαταστάθηκε με το πραγματικό του επίθετο «Αλ-Σάρα».

Ο αλ-Σάρα έφτασε στη Νέα Υόρκη την Κυριακή (21.09.2025), επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας Σύρων αξιωματούχων, σε ένα ταξίδι που τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως «ορόσημο».

Η επίσκεψη έχει και έντονο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία διεθνούς αναγνώρισης του αλ-Σάρα και της κυβέρνησής του. Ο Αλ-Σαράα, που κάποτε ήταν μέλος της Αλ-Κάιντα και βασικός παράγοντας στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, έχει αναδιαμορφώσει την εικόνα του ως ρεαλιστής ηγέτης, αποφασισμένος να ανοικοδομήσει τη χώρα του που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες διεθνείς σχέσεις της Συρίας.

Τον περασμένο Μάιο, ο αλ-Σάρα είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επαφή Σύρου και Αμερικανού προέδρου εδώ και 25 χρόνια.

Στη συνάντηση, ήταν παρών και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ενώ τηλεφωνικά συμμετείχε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ ηγετών ΗΠΑ και Συρίας μετά από 25 χρόνια συνοδεύτηκε από την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, ενώ ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον «εξετάζει το ενδεχόμενο ομαλοποίησης των σχέσεων με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας».