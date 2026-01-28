Κόσμος

Στη Σικελία η Μελόνι: «Η πόλη Νισέμι κινδυνεύει να καταρρεύσει από τις κατολισθήσεις»

Εξαιτίας των ζημιών και του αυξανόμενου κινδύνου, πάνω από 1.500 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
Το μέτωπο της κατολίσθησης μήκους 4 χιλιομέτρων στην πόλη Νισέμι
Το μέτωπο της κατολίσθησης μήκους 4 χιλιομέτρων στην πόλη Νισέμι / REUTERS / Danilo Arnone

Τεράστια καταστροφή υπέστη η κωμόπολη Νισέμι στην ανατολική Σικελία, μεγάλο τμήμα της οποίας κατέρρευσε λόγω συνεχούς κατολίσθησης, όπως φαίνεται σε σχετικές εικόνες, ενώ η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε στην περιοχή για να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί.

Η Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε τη Σικελία και πέταξε με ελικόπτερο πάνω από την πόλη του Νισέμι για να δει από «πρώτο χέρι» την μεγάλη καταστροφή, ενώ έπειτα συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση στην νομαρχία, με την συμμετοχή του επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο.

Η Τζόρτζια Μελόνι βλέπει από ελικόπτερο την τεράστια κατολίσθηση στην πόλη ΝισέμιΗ Τζόρτζια Μελόνι βλέπει την τεράστια κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι / Italian Government Press Office / Handout via REUTERS

Τις περασμένες ημέρες, εξαιτίας των ζημιών και του αυξανόμενου κινδύνου, πάνω από 1.500 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το μέτωπο της κατολίσθησης ξεπερνά συνολικά τα τέσσερα χιλιόμετρα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν.

Ο «γκρεμός» που δημιουργήθηκε από τις κατολισθήσειςΟ «γκρεμός» που δημιουργήθηκε από τις κατολισθήσεις / REUTERS / Danilo Arnone

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το γεωλογικό αυτό φαινόμενο, το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, λόγω σφοδρότατου κύματος κακοκαιρίας, δεν αναμένεται να διακοπεί εξαιτίας του αμμώδους εδάφους της περιοχής.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας Ρενάτο Σκιφάνι δήλωσε ότι «στο Νισέμι η κατάσταση είναι πρωτοφανής» διότι «μια κωμόπολη κινδυνεύει να καταρρεύσει».

«Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, μελετάμε ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο για μερική ανοικοδόμηση, μακριά από την κατολίσθηση. Χρειάζονται πολλά χρήματα, αλλά υπάρχει η αναγκαία βούληση για να εξασφαλιστούν οι σχετικοί πόροι», συμπλήρωσε ο Σκιφάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
97
89
51
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Οι τραυματίες είναι αιμοδυναμικά σταθεροί», λέει ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο νοσοκομείο
«Η ιατρική τους κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται στενά από ιατρικές ομάδες», αναφέρει ο Αλεξάντρου Ρογκομπέτε
Το σημείο του τροχαίου στη Ρουμανία
Newsit logo
Newsit logo