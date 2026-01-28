Στη Σικελία η Μελόνι: «Η πόλη Νισέμι κινδυνεύει να καταρρεύσει από τις κατολισθήσεις»

Τεράστια καταστροφή υπέστη η κωμόπολη Νισέμι στην ανατολική Σικελία, μεγάλο τμήμα της οποίας κατέρρευσε λόγω συνεχούς κατολίσθησης, όπως φαίνεται σε σχετικές εικόνες, ενώ η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε στην περιοχή για να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί.

Η Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε τη Σικελία και πέταξε με ελικόπτερο πάνω από την πόλη του Νισέμι για να δει από «πρώτο χέρι» την μεγάλη καταστροφή, ενώ έπειτα συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση στην νομαρχία, με την συμμετοχή του επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο.

Η Τζόρτζια Μελόνι βλέπει την τεράστια κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι / Italian Government Press Office / Handout via REUTERS

Τις περασμένες ημέρες, εξαιτίας των ζημιών και του αυξανόμενου κινδύνου, πάνω από 1.500 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το μέτωπο της κατολίσθησης ξεπερνά συνολικά τα τέσσερα χιλιόμετρα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν.

Ο «γκρεμός» που δημιουργήθηκε από τις κατολισθήσεις / REUTERS / Danilo Arnone

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το γεωλογικό αυτό φαινόμενο, το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, λόγω σφοδρότατου κύματος κακοκαιρίας, δεν αναμένεται να διακοπεί εξαιτίας του αμμώδους εδάφους της περιοχής.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας Ρενάτο Σκιφάνι δήλωσε ότι «στο Νισέμι η κατάσταση είναι πρωτοφανής» διότι «μια κωμόπολη κινδυνεύει να καταρρεύσει».

«Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, μελετάμε ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο για μερική ανοικοδόμηση, μακριά από την κατολίσθηση. Χρειάζονται πολλά χρήματα, αλλά υπάρχει η αναγκαία βούληση για να εξασφαλιστούν οι σχετικοί πόροι», συμπλήρωσε ο Σκιφάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia.