Στην κόψη του ξυραφιού Ισραήλ και Ιράν: Θρίλερ με ακόμα έναν πυρηνικό επιστήμονα – Τα βλέμματα στραμμένα στη Γενεύη

Καζάνι που βράζει είναι η Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις Ιράν – Ισραήλ συνεχίζονται με χτυπήματα εκατέρωθεν τόσο σε κεντρικά σημεία του Ισραήλ όσο και του Ιράν.

Μάλιστα, μετά την χθεσινή επίθεση του Ιράν σε νοσοκομείο του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ απάντησε σήμερα με πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα επικαλείται το υπουργείου Υγείας της χώρας.

Ζωντανή εικόνα από το Τελ Αβίβ:

Άγνωστη παραμένει η τύχη ακόμα ενός πυρηνικού επιστήμονα, καθώς πραγματοποιήθηκε απόπειρα δολοφονίας στην περιοχή Γκίσα στο κέντρο της Τεχεράνης. Η επίθεση είχε ως στόχο ένα διαμέρισμα σε μια πολυώροφη πολυκατοικία.

Μια ισραηλινή πηγή, σχολιάζοντας το περιστατικό, δήλωσε ότι στόχος της απόπειρας δολοφονίας ήταν ένας Ιρανός επιστήμονας που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά ούτε και η κατάστασή του.

Μέχρι στιγμής οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση υγείας του επιστήμονα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε πως με τα πλήγματά του, το Ισραήλ αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος.

«Πρέπει να χτυπήσουμε όλα τα σύμβολα του καθεστώτος και τους μηχανισμούς καταπίεσης του πληθυσμού, όπως η Basij (πολιτοφυλακή), και τη βάση εξουσίας του καθεστώτος, όπως η Φρουρά της Επανάστασης», ανέφερε ο Κατς σε δήλωσή του.

Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει ένα κύμα μετανάστευσης που θα επηρεάσει την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

«Το κύμα βίας που πυροδοτείται από τις επιθέσεις του Ισραήλ θα μπορούσε να βλάψει την περιοχή και την Ευρώπη όσον αφορά τη μετανάστευση και την πιθανότητα διαρροής πυρηνικών», ανέφερε το γραφείο του σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την Παρασκευή την επανάληψη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα κατά των «πολιτικών υποδομών» της χώρας.

«Είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις (με το Ιράν), οι οποίες περιλαμβάνουν τα πυρηνικά – να προχωρήσουμε σε μηδενικό εμπλουτισμό (του ουρανίου από το Ιράν) – τα βαλλιστικά, να περιορίσουμε τις ιρανικές δυνατότητες και τη χρηματοδότηση όλων των τρομοκρατικών ομάδων που αποσταθεροποιούν την περιοχή», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της αεροπορικής έκθεσης του Παρισιού.

Israel is finally facing the consequences of its own actions. Iran is simply returning the favor. #TelAviv pic.twitter.com/lll0Ifwn5A

Σύμφωνα με το Iran International, μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στην ιρανική αντιπολίτευση, αν οι ΗΠΑ δεν πάρουν την απόφαση να καταστρέψουν την πυρηνική βάση στο Φορντό τότε «το Ισραήλ θα μπορούσε να επιτεθεί (στην εγκατάσταση) τις επόμενες 72 ώρες».

«Το Ισραήλ ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν την εγκατάσταση λόγω του οπλικού της δυναμικού, αλλά εάν χρειαστεί – και για να εκμεταλλευτεί την στρατιωτική υπεροχή που έχει επιτύχει το Ισραήλ – μπορεί να επιτεθεί μόνο του» σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 60 πολεμικά αεροσκάφη του χτύπησαν δεκάδες στόχους γύρω από την Τεχεράνη και άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της ιρανικής υπηρεσίας πυρηνικής έρευνας.

Ένας ιρανικός πύραυλος χτύπησε ένα βιομηχανικό πάρκο στη νότια ισραηλινή πόλη Μπερσμπά, προκαλώντας ζημιές σε αρκετά κτίρια κοντά σε προηγούμενο χτύπημα. Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα.

An ambulance destroyed in a Zionist airstrike that murdered three paramedics in Iran was put on display at Tehran’s Haft-e Tir Square.



Western media won’t tell you this. To them, Iranian lives matter as little as Palestinian, Lebanese, and Yemeni lives. pic.twitter.com/24DvY7aHmt