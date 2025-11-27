Κόσμος

Στην Τουρκία ο πάπας Λέων: Η άφιξη και οι συναντήσεις με τον πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Αναμένεται να συναντηθεί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στην Άγκυρα έφτασε λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης 27.11.2025, ο πάπας Λέων, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Τουρκία και στον Λίβανο.

Ο πάπας Λέων θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και θα εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως είναι φυσικό, ο πάπας Λέων έγινε δελτός με τιμές στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.

 

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ταξίδι του πάπα Λέοντα μετά την ενθρόνισή του, με τον ποντίφικα να ταξιδεύει στην Τουρκία και έπειτα στον Λίβανο.

Στην Τουρκία, ο πάπας Λέων θα συμμετάσχει σε αρκετές εκδηλώσεις μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πνευματικό ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων χριστιανών παγκοσμίως.

Οι δύο τους θα τιμήσουν την 1.700ή επέτειο συνόδου της Νίκαιας και είναι μία ιστορική συνάντηση, που συντελείται στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα μεταβεί στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Ο ποντίφικας θα συναντηθεί επίσης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, στην πρωτεύουσα Άγκυρα, θα επισκεφθεί το Μπλε Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη και θα τελέσει καθολική θεία λειτουργία στην Αρένα Volkswagen της Κωνσταντινούπολης.

Στη συνέχεια, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας θα μεταβεί στον Λίβανο, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζόζεφ Αούν, θα φιλοξενήσει μια διαθρησκειακή συνάντηση και θα προεξάρχει υπαίθριας θείας λειτουργίας στη θαλάσσια πρόσοψη της Βηρυτού.

Ο πάπας θα προσευχηθεί επίσης στο σημείο της έκρηξης του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 200 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

