Στίβεν Ντάουνινγκ: Πέθανε από σήψη ο παραγωγός του ΜακΓκάιβερ στα 87 του

Ο παραγωγός του Χόλιγουντ και της κλασικής σειράς της δεκαετίας του ‘80, ΜακΓκάιβερ, Στίβεν Ντάουνινγκ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο διάσημος παραγωγός πέθανε από σήψη στις 20 Νοεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, σύμφωνα με την Dailymail.

Ο Στίβεν Ντάουνινγκ ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ ως σεναριογράφος σε σειρές όπως Dragnet, Kojak, Emergency και Walking Tall. Αργότερα, ο πρώην αστυνομικός έγινε δημιουργός επιτυχιών όπως Knight Rider, F/X και RoboCop: The Series.

Ωστόσο, ήταν η κλασική σειρά δράσης ΜακΓκάιβερ που τον έκανε πραγματικά διάσημο, χάρη στην επιμονή του ότι ο κυβερνητικός πράκτορας Άνγκους «Μακ» ΜακΓκάιβερ δεν θα κρατούσε ποτέ πυροβόλο όπλο.

Ο Ντάουνινγκ ξεκίνησε ως αξιωματικός διοίκησης στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες. Στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα τηλεοπτικού παραγωγού και σεναριογράφου, ενώ παράλληλα εργαζόταν ακόμη στην αστυνομία.

Ο παραγωγός έγινε επίσης γνωστός ως «παθιασμένος ακτιβιστής και ερευνητικός δημοσιογράφος» και «έντονος επικριτής του πολέμου κατά των ναρκωτικών και της στρατιωτικοποίησης της αστυνόμευσης», σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο Ντάουνινγκ λειτούργησε ως πληροφοριοδότης, αποκαλύπτοντας παρατυπίες και παραβιάσεις σε αστυνομικά τμήματα της Καλιφόρνια.