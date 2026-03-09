Στο φως τα σχέδια δολοφονίας του Τραμπ: Πώς οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»

Το Ιράν φαίνεται ότι είχε συγκροτήσει πολλαπλές «ομάδες θανάτου» με στόχο τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Δύο απόπειρες το 2024 ματαιώθηκαν, ενώ οι έρευνες αποκάλυψαν την έκταση των σχεδίων και την εμπλοκή κατασκόπων για την εκτέλεση του αμερικανού προέδρου Τραμπ από το Ιράν, πριν τις στρατιωτικές επιθέσεις στην Τεχεράνη και τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και τους συνεργάτες του.

«Είναι δολοφόνοι, όπως η μαφία. Έχουν λίστα με τα άτομα που θέλουν νεκρά και έχουν στείλει πολλούς από τους κατασκόπους τους για να οργανώσουν τις δολοφονίες», δήλωσε στους New York Post ο Yigal Carmon, συνταξιούχος συνταγματάρχης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας.

Στη μια περίπτωση, ένας κατάσκοπος έλαβε εντολή να συγκροτήσει «ομάδα θανάτου» και να εκπονήσει σχέδιο για τη δολοφονία του Τραμπ ενώ έκανε ακόμα προελογική εκστρατεία. Προσέλαβε δύο εκτελεστές που δρούσαν στις ΗΠΑ, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν εκτελέσουν το σχέδιο.

Ο κατάσκοπος, Φαρχάντ Σακέρι, δήλωσε ότι οι Ιρανοί τον καθοδήγησαν να σχεδιάσει τη δολοφονία στις 7 Οκτωβρίου 2024. Σύμφωνα με έγγραφα, του είπαν ότι το κόστος θα ήταν «τεράστιο», με έναν αξιωματούχο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να απαντά ότι «έχουμε ήδη ξοδέψει πολλά… το χρήμα δεν είναι πρόβλημα».

Ο Σακέρι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, είχε προσλάβει δύο άνδρες, τον Carlisle «Pop» Rivera και τον Jonathan Loadholt, και οι δύο Νεοϋορκέζοι.

Αρχικά τους είχε υποσχεθεί 100.000 δολάρια για τη δολοφονία ενός ακτιβιστή εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, αλλά συνελήφθησαν πριν προχωρήσουν στο σχέδιο. Ο Rivera καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο Loadholt αναμένεται να δικαστεί τον επόμενο μήνα.

Ο Σακέρι κατηγορήθηκε από το FBI ερήμην, καθώς παρέμενε στο Ιράν. Αυτή την εβδομάδα, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον «αρχι-σχεδιαστή» των απόπειρων δολοφονίας στην Τεχεράνη, που θεωρείται ότι ήταν είτε ο Σακέρι είτε ο προϊστάμενός του, Rahman Mokadam, ηγέτης ειδικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης.

Μόλις τον Ιανουάριο, ένα μήνα πριν τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Ιράν εξέδωσε απειλή κατά του Τραμπ, προβάλλοντας φωτογραφία του προέδρου κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το Σάββατο (13.7.24) με τη λεζάντα: «Αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Οι αμερικανικές αρχές σημείωσαν ότι δεν μπορούσαν να αποκλείσουν τον ρόλο του Ιράν, ενώ υπήρχαν πολλαπλές «ομάδες θανάτου» που σχεδίαζαν την εξόντωση του Τραμπ, σύμφωνα με αναφορές.

Η δεύτερη γνωστή απόπειρα σχεδιάστηκε από Πακιστανό υπήκοο, τον Asif Merchant, ο οποίος θα έπαιρνε έως και 1 εκατομμύριο δολάρια αν το σχέδιο ολοκληρωνόταν. Ο Merchant ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να προσλάβει ομάδα εκτελεστών και παρίστανε τον έμπορο ρούχων. Τελικά, οι «εκτελεστές» ήταν πράκτορες του FBI.

Στη δίκη του στο Μπρούκλιν, ο Merchant ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούσαν την οικογένειά του στο Ιράν και έτσι τον ανάγκασαν να συμμετάσχει στο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ, αλλά και άλλων αμερικανών πολιτικών.

Ο Merchant κατηγορήθηκε για τρομοκρατία και συμβόλαιο θανάτου και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας φυλάκισης, με την ημερομηνία της δίκης να μην έχει ακόμα καθοριστεί.