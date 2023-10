Την Ισλαμική Τζιχάντ «δείχνει» ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για το μακελειό στο νοσοκομείο στη Γάζα, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ατελείωτο πινγκ πονγκ ευθυνών ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. «Φαίνεται ότι προκλήθηκε από την άλλη πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη σφαγή, απευθυνόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στο εμπόλεμο Ισραήλ το πρωί της Τρίτης (18.10.23) και οι οιωνοί για την επίσκεψή του δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότεροι. Το Ισραήλ και η Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για το τι συνέβη χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ahli στη Γάζα.

Εκεί, εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν έως και 500 άνθρωποι – ασθενείς και άνθρωποι που βρήκαν καταφύγιο στους χώρους, πιστεύοντας ότι το νοσοκομείο ήταν ασφαλές. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς έριξε την ευθύνη στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για ένα ασυγχώρητο έγκλημα και κήρυξε τριήμερο πένθος. Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι το μακελειό προκλήθηκε από την ισλαμική Τζιχάντ.

Τον Τζο Μπάιντεν υποδέχθηκε με έναν θερμό εναγκαλισμό ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια.

