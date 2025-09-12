Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Στο Ισραήλ θα μεταβεί ο Ρούμπιο: Οι κοινοί στόχοι με το Τελ Αβίβ και η διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα ξανακυβερνήσει τη Γάζα

Τι θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης
Μάρκο Ρούμπιο
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο / Reuters

Εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφτεί το Ισραήλ.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί το Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο με την κρίση στη Μέση Ανατολή μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, να κορυφώνεται λόγω της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ και της επέκτασης των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ ανέφερε σε δηλώσεις του ότι ο Ρούμπιο θα αναχωρήσει το Σάββατο 13.09.2025 για να επισκεφθεί το Ισραήλ, πριν συνοδεύσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βρετανία την ερχόμενη εβδομάδα.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται για να τονίσει τους κοινούς στόχους της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά τη Γάζα και να επιστρέψουν οι όμηροι που πιάστηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησαν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε ο Πίγκοτ.

Στην ατζέντα και η αναγνώριση της Παλαιστίνης από διάφορα κράτη

Στην ατζέντα των συζητήσεων του Ρούμπιο με τους Ισραηλινούς ηγέτες, θα τεθεί επίσης «η δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς, και της νομολογίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Αίγυπτος εμπόδισε το Ισραήλ να σκοτώσει ηγέτες της Χαμάς στο έδαφός της και απείλησε με αντίποινα
Οποιαδήποτε απόπειρα κατά της ζωής ηγετών της Χαμάς σε αιγυπτιακό έδαφος θα θεωρηθεί ως παραβίαση της κυριαρχίας και, κατά συνέπεια, ως κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ
Καπνός μετά από βομβαρδισμό στα σύνορα Ισραήλ - Λωρίδας της Γάζας
Τάιλερ Ρόμπινσον: Το πορτρέτο του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Με υποτροφία στο πανεπιστήμιο, πόζαρε με όπλα
Βετεράνος της αστυνομίας ο πατέρας του, κοινωνική λειτουργός η μητέρα του - «Ευχαριστούμε τα μέλη της οικογένειας του Ρόμπινσον, έκαναν το σωστό», είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα
Τάιλερ Ρόμπινσον: Το πορτρέτο του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Με υποτροφία στο πανεπιστήμιο, πόζαρε με όπλα 3
Newsit logo
Newsit logo