Στους 41 οι νεκροί από το αεροπορικό δυστύχημα στο Σερεμέτιεβο!

Στους 41 ανέρχονται οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (5.5.2019) ώρα Ελλάδος στο αεροσκάφος της εταιρείας Aeroflot, το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο στη Μόσχα, ανακοίνωσε η Επιτροπή Ερευνών.

Οι 37 από τους 78 επιβάτες και μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο «Sukhoi Superjet 100» διασώθηκαν, όπως είπε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Σβετλάνα Πετρένκο.

Η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο «επέστρεψε στο αεροδρόμιο για τεχνικούς λόγους» και ότι οι μηχανές του τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την προσγείωση.

Σοκάρει το βίντεο που τράβηξε επιβάτης του αεροπλάνου με τις τεράστιες φλόγες να «γλύφουν» το παράθυρο:

Reported Footage from inside the burning Aeroflot plane that landed in #Moscow

Σε άλλα βίντεο από ιστοσελίδες μέσων ενημέρωσης, οι καπνοί έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις, καλύπτοντας αυτή τη φορά μέρος της πίστας του αεροδρομίου Σερεμέτιεβο:

A Russian Aeroflot plane lands in flames at one of the main airports. Investigators confirm at least 41 people died.

Αρκετές ώρες μετά, γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η πυρκαγιά έσβησε, αφού χρειάστηκε να ριχτούν τόνοι ειδικού αφρού από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής του αεροδρομίου.

41 now reported killed in the hard landing and fire of @aeroflot #SU1492 at Moscow's Sheremetyevo airport while returning today after take-off bound for Murmansk. The plane is a #Sukhoi #Superjet100 #SSJ100.

Μόσχα: Μοιραία πτήση, τραγική προσγείωση

Το «Sukhoi Superjet 100» προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, απ’ όπου είχε απογειωθεί νωρίτερα με προορισμό το Μουρμάνσκ, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά εν πτήσει.

Οι πιλότοι ανέφεραν πως λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος χτυπήθηκε από κεραυνό, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τα όργανά του.

“Το αεροπλάνο χτύπησε δύο φορές στον διάδρομο κατά την προσγείωσή του και ανεφλέγη”, δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών της Ρωσίας.

Για αγνοούμενους επιβάτες, είχε κάνει, αρχικά, λόγο το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο πηγή του αεροδρομίου.

Πούτιν: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και έρευνα σε βάθος

Σχεδόν αμέσως, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε να γίνει έρευνα εις βάθος, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ έδωσε εντολή στον υπουργό Μεταφορών Εβγκένι Ντίτριτς να συγκροτήσει μια επιτροπή για να ερευνήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Από την πλευρά της η κατασκευάστρια εταιρεία του μοιραίου «Sukhoi Superjet 100» διαβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο είχε περάσει από τον προγραμματισμένο έλεγχο συντήρησης τον Απρίλιο. Το SS100 ήταν καινούριο αεροσκάφος, αφού κατασκευάστηκε τον Αύγουστο του 2017.