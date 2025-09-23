Συγκλονιστικό βίντεο από τον Αμερικανικό βομβαρδισμό στο Ιράν: Η στιγμή που η βόμβα «τρυπάει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον αμερικανικό βομβαρδισμό στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στις 21 Ιουνίου και τα πλάνα του κόβουν την ανάσα.

Συγκεκριμένα στο βίντεο που δημοσίευσε στο Χ ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (USAF), Πτέραρχος David Allvin δείχνει λεπτό προς λεπτό τον βομβαρδισμό των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στην επιχείρηση που πήρε την ονομασία

«Midnight Hammer».

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 21 Ιουνίου, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου των 12 ημερών με το Ισραήλ. Συγκεκριμένα βομβαρδίστηκαν το Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της USAF απογειώνονται από τις ΗΠΑ. Πετάνε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Φτάνουν στο Ιράν και εκτοξεύουν τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Επιστρέφουν και προσγειώνονται με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.

Έξι stealth βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 Spirit απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Whiteman στο Μιζούρι των ΗΠΑ και έφτασαν μέχρι το Ιράν, με τη βοήθεια των αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Καθώς πλησίαζαν τους στόχους τους, ένα αμερικανικό υποβρύχιο κλάσης Ohio εκτόξευσε 30 πυραύλους Tomahawk που έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Τα Β-2, αφού εκτόξευσαν 14 βόμβες «bunker buster» GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, πέταξαν απευθείας πίσω στις ΗΠΑ και προσγειώθηκαν μετά από 18 ώρες συνεχόμενης πτήσης στις βάσεις τους με ασφάλεια.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε τρεις μήνες μετά την επιχείρηση, δείχνει τη στιγμή που η βόμβα MOP «τρυπάει» το έδαφος και καταστρέφει τις υπόγειες εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να διευκρινίζεται για ποιά τοποθεσία πρόκειται.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Οι αμερικανικές βόμβες GBU-57 MOP

Η αμερικανική βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) ήταν το κύριο όπλο της USAF στην επιχείρηση «Midnight Hammer», καθώς είναι η μόνη βόμβα που θα ήταν ικανή να καταστρέψει την βαθιά οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό.

Μπορεί να μεταφερθεί μόνο από το βομβαρδιστικό B-2 Spirit και το βάρος της φτάνει τα 13.600 κιλά.

Είναι η πιο εξελιγμένη διατρητική βόμβα του αμερικανικού οπλοστασίου και μπορεί να διεισδύσει περίπου 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους πριν εκραγεί (60 μέτρα ενισχυμένου σκυροδέματος ή 40 μέτρα συμπαγούς βράχου).

Ο συνδυασμός της μάζας της με την ταχύτητα καθόδου επιτρέπει στη βόμβα να διαπερνά πολλαπλά επίπεδα προστασίας.

Στην επίθεση κατά του Ιράν, το ένα βομβαρδιστικό μετά το άλλο εξαπέλυαν τις δύο βόμβες που έφερε το καθένα στο βουνό που «προστατεύσει» τις εγκαταστάσεις του Φορντό, για να καταστρέψουν όσο πιο βαθιά στο έδαφος, καθώς οι κύριες αίθουσες βρίσκονται περίπου 80 έως 90 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Πηγή: onalert