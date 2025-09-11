Συγκλονίζει η Μελάνια Τραμπ για τον Τσάρλι Κερκ: «Τα παιδιά του θα μεγαλώσουν με ιστορίες αντί για αναμνήσεις»

Η Μελάνια Τραμπ θρηνεί για τον Τσάρλι Κερκ, τον 31χρονο ακτιβιστή της συντηρητικής αμερικανικής νεολαίας και influencer, που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για τα μαζικά εγκλήματα στις ΗΠΑ.

Σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), η Μελάνια Τραμπ συγκλονίζει αναφερόμενη στα παιδιά του Τσάρλι Κερκ, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του νεαρού συντηρητικού influencer στη Γιούτα.

Ο ακτιβιστής, ιδρυτής της Turning Point USA και «φωνή» της συντηρητικής νεολαίας, δολοφονήθηκε την Τετάρτη (10.09.2025) στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με θέμα – σχεδόν τραγική ειρωνεία – τις μαζικές δολοφονίες στη χώρα.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έγραψε στο X με αφορμή τον θάνατο του 31χρονου, πατέρα δύο παιδιών:

«Τα παιδιά του Τσάρλι θα μεγαλώσουν με ιστορίες αντί για αναμνήσεις, με φωτογραφίες αντί για γέλια και με σιωπή εκεί όπου θα έπρεπε να αντηχεί η φωνή του πατέρα τους.

Η ζωή του Τσάρλι Κερκ πρέπει να χρησιμεύσει ως συμβολική υπενθύμιση ότι η συμπονετική συνείδηση εξυψώνει την οικογένεια, την αγάπη και την πατρίδα», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ.

Η σύζυγός του, Έρικα Φράντσβε, μοντέλο, συχνά μοιραζόταν φωτογραφίες του ζευγαριού με τα παιδιά.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του 31χρονου, χαρακτηρίζοντάς τον «αγαπητό και θαυμαστό από ΟΛΟΥΣ», και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.

Ο Κερκ αγαπούσε την οικογένειά του «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο», πρόσθεσε αργότερα ο Τραμπ σε ένα βίντεο για τη δολοφονία του MAGA influencer.

Στο μεταξύ, πράκτορες του FBI μιλώντας την Πέμπτη για την πορεία των ερευνών, αποκάλυψαν ότι έχουν καθαρά βίντεο και φωτογραφίες του δράστη της δολοφονίας.