Συγκλονίζει βίντεο της Χαμάς με όμηρο του Ισραήλ: «Θέλω να φύγω, πάρτε με από εδώ, τι δεν καταλαβαίνετε;»

Συγκλονίζει βίντεο που δημοσίευσε σήμερα (29.03.2025) η Χαμάς στο οποίο εμφανίζεται ένας Ισραηλινός όμηρος, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική εξτρεμιστική παλαιστινιακή οργάνωση στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο της Χαμάς διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά, αλλά δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ακριβής ημερομηνία που τραβήχτηκε, ωστόσο ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, υψώνει κατ’ επανάληψη τα χέρια του και ζητάει από την κυβέρνηση του Ισραήλ να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον Ισραηλινό όμηρο Elkana Bohbot, που στο βίντεο υποστηρίζει ότι ο ίδιος ζήτησε να στείλει αυτό το μήνυμα στην ισραηλινή κυβέρνηση και πως δεν τον ανάγκασε η Χαμάς.

«Δεν καταλαβαίνεται; Θέλω να φύγω από εδώ! Μου λείπει η γυναίκα μου, ο γιος μου. Όλοι. Η οικογένειά μου. Πάρτε με από εδώ» λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά σε έντονο ύφος.

«Απελευθερώθηκαν οι γυναίκες στρατιώτες, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, τους απελευθερώσατε όλους. Με εμάς όμως τι γίνεται;» φωνάζει στη συνέχεια απευθυνόμενος στην ισραηλινή κυβέρνηση στην ομοσπονδία εργαζομένων στην οποία ανήκει.

Hamas shared a video titled ‘Time is running out’ of Israeli captive Elkana Bohbot, demanding a deal to secure his return amid the resumption of the Israeli war on #Gaza.#Palestine pic.twitter.com/DafLxQMwNX