Σύγχυση γύρω από την τύχη της συζύγου του Αλί Χαμενεΐ – «Είναι ζωντανή» λένε ιρανικά ΜΜΕ

Η Μανσουρέ Χοτζαστέχ Μπαγκερζαντέχ, σύζυγος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, και μητέρα του νέου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανή και οι προηγούμενες αναφορές που υποστήριζαν ότι είχε σκοτωθεί ήταν λανθασμένες, μετέδωσε την Πέμπτη (12.03.2026) το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC). Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε πλήγμα στην αρχή των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η διευκρίνιση ήρθε αφού είχαν προκύψει ερωτήματα, όταν ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έκανε καμία αναφορά στον θάνατο της μητέρας του στην πρώτη του δημόσια δήλωση, ενώ αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, της γυναίκας του, του γαμπρού του και του παιδιού της αδερφής του.

Τις ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, αρκετά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι και η σύζυγός του είχε σκοτωθεί στην επίθεση. Ειδικότερα, κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Ιράν είχε αναφέρει στις 2 Μαρτίου ότι η σύζυγος του Χαμενεΐ σκοτώθηκε «στο σπίτι της», ενώ άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι βρισκόταν σε κώμα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν στις 8 Μαρτίου. Από την ημέρα του διορισμού του δεν έχει καμία δημόσια εμφάνιση.

Ο Μοτζτάμπα είναι ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ και θεωρούνταν εξ αρχής από τους επικρατέστερους να τον διαδεχθεί καθώς – παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε – πιστευόταν ευρέως ότι ασκούσε επιρροή από το παρασκήνιο.

Πολλά ακούγονται για την κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Οι ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ίδιος τραυματίστηκε, κάτι που σχετίζεται με το γεγονός ότι στο χθεσινό (12.03.2026) μήνυμά του δεν εμφανίστηκε ο ίδιος μπροστά στην κάμερα, αλλά αντιθέτως η γραπτή δήλωση του διαβάστηκε από έναν παρουσιαστή ειδήσεων του Ιράν. Το CNN, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ υπέστη κάταγμα στο πόδι και τραύματα στο πρόσωπο από τις ισραηλινές – αμερικανικές επιθέσεις.

Το πρώτο μήνυμα

Στο πρώτο μήνυμά του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε αρχικά, ότι: «Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του και στοχεύει μόνο τις αμερικανικές βάσεις, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει.

Ακόμη, κάλεσε σε εθνική ενότητα σε τηλεοπτική ομιλία του και δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν. Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι θα εκδικηθούν για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Αρχικά, ευχαρίστησε τον λαό του Ιράν «από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό» και πρόσθεσε «το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών… δεν θα αγνοηθεί», ενώ διευκρίνισε ότι «το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τις γειτονικές χώρες και ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές βάσεις, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές «θα συνεχιστούν αναπόφευκτα» διότι η χώρα του δεν θα αποφύγει να εκδικηθεί «το αίμα των μαρτύρων της».

Έπειτα, έκανε έκκληση προς τον ιρανικό λαό: «Πρέπει να προστατεύσουμε αυτήν την ενότητα και αυτό είναι δυνατό μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και βρίσκουμε κοινό έδαφος».

Σε ό,τι αφορά τις χώρες του Κόλπου, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δήλωσε: «Στέλνουμε ένα μήνυμα στους ηγέτες της περιοχής και τονίζουμε ότι θα έχουμε καλές σχέσεις με τις χώρες γύρω μας. Ωστόσο, η ύπαρξη των αμερικανικών βάσεων σε ορισμένες από αυτές τις χώρες και η χρήση αυτών των βάσεων, για επίθεση στο Ιράν, δεν ωφελεί την περιοχή και πρέπει να κλείσουν».

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε: «Όπως είπαμε, δεν είμαστε εχθρός των χωρών γύρω μας και στοχεύουμε μόνο τις βάσεις αυτών των Αμερικανών».

Η αναφορά την οικογένειά του

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου» και έκανε αναφορά στην δική του οικογένεια και προσωπικό βίωμα:

«Αυτό είναι κάτι που μοιράζομαι με τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους επειδή έχασα τον πατέρα μου, έχασα τη γυναίκα μου, ενώ η αδερφή μου έχασε το παιδί της καθώς και τον σύζυγό της που έγινε μάρτυρας.

Αλλά αυτό που μας διευκολύνει να υπομείνουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες είναι να εμπιστευόμαστε τη χάρη του Θεού και να γνωρίζουμε ότι η υπομονή θα το λύσει. Σας διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα αγνοήσουμε το γεγονός ότι πρόκειται να εκδικηθούμε τους μάρτυρες μας.

Δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι μαρτύρησαν τον ανώτατο ηγέτη μας και δεν αφορά μόνο αυτόν, αφορά κάθε συμπατριώτη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έστρεψε επίσης τα «βέλη» του εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι οι ζημιές και οι περιουσίες των ανθρώπων που έχουν καστραφεί αό τον πόλεμο θα αποζημιιωθούν:

«Θα απαιτήσουμε αποζημίωση. Και αν δεν δεχτούν, θα τους πάρουμε τα περιουσιακά τους στοιχεία κι αν δεν το δεχτούν ούτε αυτό τότε θα τα καταστρέψουμε».

Σημειώνεται πως μετά το πρώτο του μήνυμα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «άνοιξε» και επίσημο λογαριασμό στο X (πρώην Twitter).