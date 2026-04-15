Συμφώνησαν σε αποζημιώσεις Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία για τη συντριβή αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines το 2024

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε γύρω από την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία του 2024, καθώς Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει αποζημιώσεις για τα θύματα και αναγνωρίζει τον ρόλο της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους.

Το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία, μετά από ένταση και αμοιβαίες κατηγορίες, φαίνεται πως βρήκαν κοινό έδαφος για το περιστατικό, κάνοντας ένα βήμα προς την αποκατάσταση των σχέσεών τους.

Το αεροσκάφος, τύπου Embraer 190 με 67 άτομα μέσα, πετούσε από το Μπακού προς το Γκρόζνι, όταν προσπάθησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Καζακστάν και τελικά συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου 2024.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών δήλωσαν ότι η συντριβή προκλήθηκε από «ακούσια ενέργεια» της αντιαεροπορικής άμυνας στον ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ανέφεραν ότι συμφωνήθηκαν αποζημιώσεις, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία, όπως έγινε γνωστό, προέκυψε μετά από συνομιλίες των προέδρων των δύο χωρών και θεωρείται σημαντική για να βελτιωθούν οι σχέσεις τους, που είχαν επιδεινωθεί έντονα το προηγούμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι προσπαθούσε να κρύψει την ευθύνη, ζητώντας να υπάρξει ξεκάθαρη παραδοχή. Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη μέσα στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να τη συγκρίνει με την κατάρριψη της πτήσης MH17 το 2014, όπου έχασαν τη ζωή τους 298 άνθρωποι, μετά από πλήγμα από ρωσικό πύραυλο στην ανατολική Ουκρανία.