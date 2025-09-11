Συμπαραγωγή drones και όπλων αλλά και πίεση στον Πούτιν ζήτησε ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ

Για σχέδια κοινής παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και όπλων, καθώς και για ενδεχόμενη επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο την Πέμπτη (11.09.2025).

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα Telegram για τη συνάντησή του νωρίτερα την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο:

«Μιλήσαμε για διάφορους τομείς συνεργασίας – (για το) πώς θα επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και θα εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας».

Οι συζητήσεις περιλάμβαναν «διμερείς συμφωνίες για κοινή παραγωγή drones και όπλων, που έχουμε προτείνει στην Αμερική», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως «ευελπιστούμε σε θετική απάντηση από τις ΗΠΑ».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για την «πίεση στους Ρώσους και για όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί με τους εταίρους μας, με επιβολή δασμών και κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», όπως έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.