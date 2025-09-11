Κόσμος

Συμπαραγωγή drones και όπλων αλλά και πίεση στον Πούτιν ζήτησε ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ

«Να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Telegram
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Volodymyr Zelenskiy

Για σχέδια κοινής παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και όπλων, καθώς και για ενδεχόμενη επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο την Πέμπτη (11.09.2025).

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα Telegram για τη συνάντησή του νωρίτερα την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο:

«Μιλήσαμε για διάφορους τομείς συνεργασίας – (για το) πώς θα επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και θα εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας».

Οι συζητήσεις περιλάμβαναν «διμερείς συμφωνίες για κοινή παραγωγή drones και όπλων, που έχουμε προτείνει στην Αμερική», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως «ευελπιστούμε σε θετική απάντηση από τις ΗΠΑ».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για την «πίεση στους Ρώσους και για όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί με τους εταίρους μας, με επιβολή δασμών και κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», όπως έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo