Συμβαίνει τώρα: Ισχυρή έκρηξη στη Χάγη!

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Χάγη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η πρόσψη ενός κτιρίου, μετέδωσαν πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο RTL ανέφερε ότι “κατέρρευσαν σπίτια” και ότι ενδέχεται να υπάρχουν παγιδευμένοι άνθρωποι στα συντρίμμια.

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Omroerp West ωστόσο έκανε λόγο για ένα μόνο κτίριο.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

#BREAKING: Local media are reporting an explosion at a building in The Hague, Netherlands. (Video: @pjokhan61) pic.twitter.com/3SHyQB3uk9

— BreakingNAgency (@BreakingNAgency) January 27, 2019