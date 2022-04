Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο ρωσικός βομβαρδισμός της χαλυβουργία Azovstal στην Μαριούπολη, του τελευταίου θύλακα αντίστασης των Ουκρανών στην περιοχή.

Υπολογίζεται ότι στα χαλάσματα της πόλης, που έχει ισοπεδωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά, παραμένουν περίπου 80.000 Ουκρανοί, ενώ στις εγκαταστάσεις της αχανούς χαλυβουργίας βρίσκονται περί τους 2000 μαχητές και 1000 άμαχοι, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά.

Μέχρι στιγμής υπήρξαν πολλές προσπάθειες για την εκκένωση του Azovstal ή τουλάχιστον για την αποχώρηση των αμάχων, όμως όλες αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό με το Κίεβο να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ανοίγει πυρ εναντίον των κομβόι με τα αυτοκίνητα που απομακρύνουν αμάχους.

«Όλος ο κόσμος επιδιώκει την εκκένωση της Μαριούπολης, αλλά η Ρωσία αντιδρά», λέει ο σύμβουλος της Ουκρανικής προεδρίας και επικεφαλής των «παγωμένων» προς το παρόν διαπραγματεύσεων με την Ρωσία, Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Κι ο ίδιος εξηγεί το γιατί: «Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Μαριούπολη. Είναι συμβολικό γι’ αυτούς να καταστρέψουν τους μαχητές της Μαριούπολης και του Αζόφ», ενόψει και της 9ης Μαΐου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Μόσχα εις ανάμνηση της νίκης επί των στρατευμάτων του Χίτλερ.

Προς επιβεβαίωση των λεγομένων του Ποντόλιακ έρχεται το σημερινό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero που – σύμφωνα με τον Kyiv Independent – αναφέρει ότι ο Πούτιν απέρριψε τρεις φορές την έκκληση του Πάπα για ανθρωπιστικούς διαδρόμους στη Μαριούπολη.

«Ο Πάπας Φραγκίσκος προσπάθησε τρεις φορές να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτρέψει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Μαριούπολη, αλλά το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι “δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια”», αναφέρει το δημοσίευμα.

