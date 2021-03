Συναγερμός λόγω φάρσας στο Ταζ Μαχάλ! Εκκενώθηκε μετά την απειλή για βόμβα

Επεισοδιακά ξεκίνησε η μέρα για τους τουρίστες που βρίσκονταν σήμερα (04.03.2021) στο Ταζ Μαχάλ. Αιτία η διάθεση κάποιου να κάνει φάρσα πως στο μαυσωλείο έχει τοποθετηθεί βόμβα.

Ο συναγερμός στο Ταζ Μαχάλ σήμανε όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην αστυνομία του Ουτάρ Πραντές και υποστήριξε ότι εκρηκτικός μηχανισμός έχει τοποθετηθεί στο ιστορικό μνημείο και θα ανατιναχθεί άμεσα.

Αμέσως οι υπηρεσίες ασφαλείας άρχισαν να ελέγχουν το χώρο στο Ταζ Μαχάλ, ενώ δόθηκε εντολή στους τουρίστες που βρίσκονταν στο μαυσωλείο του 17ου αιώνα εκείνη την ώρα, να το εκκενώσουν.

The #TajMahal was shut and tourists evacuated his morning after Uttar Pradesh Police received a call about a bomb.

Από τους ελέγχους, όμως, βόμβα δεν βρέθηκε και λίγο μετά τις 11:00 το πρωί (ώρα Ινδίας) οι επισκέπτες επέστρεψαν στο εσωτερικό του Ταζ Μαχάλ.

Uttar Pradesh: After thorough checks following bomb threat call, Taj Mahal entry resumed a little after 11 am for tourists



