Πιστολέρο σκόρπισε τον τρόμο σε σχολείο στην Φλόριντα – Τουλάχιστον ένας νεκρός!

- Στο "πόδι" οι αρχές στην Φλόριντα μετά από πυροβολισμούς στο σχολείο Stoneman Douglas High School στο Πάρκλαντ - Πληροφορίες για ένα νεκρό και 20 - 50 τραυματίες - Δεν διευκρινίζεται αν ανάμεσα τους είναι παιδιά - 40 μαθητές φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο σχολείο - Οι Αρχές έχουν εκκενώσει την περιοχή ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα - Το FBI έχει σπεύσει στο σημείο και διερευνά το αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση - Ένας άντρας συνελήφθη! Μαρτυρίες ότι ο δράστης ήταν καθηγητής στο σχολείο - Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και παρακολουθεί την κατάσταση - Δείτε Live εικόνα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 20 με 50 ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου σε ένα λύκειο στη Φλόριντα, σύμφωνα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα, τον τοπικό αρχηγό της πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία εκκένωσε την περιοχή και ζήτησε να μην πλησιάζει κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχολικό συγκρότημα έχουν εγκλωβιστεί περίπου 40 παιδιά, τα οποία φέρονται να έχουν κλειστεί σε μία ντουλάπα για να γλιτώσουν από τον «πιστολέρο».

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aj22000 (@TheCaptainAidan) February 14, 2018

Λίγη ώρα μετά από τους πυροβολισμούς ο «πιστολέρο» συνελήφθη με την αστυνομία να ενημερώνει ότι παραμένει στο σημείο. Μαρτυρίες μαθητών αναφέρουν ότι ο «πιστολέρο» είναι καθηγητής του σχολείου ενώ σκόρπισε τον τρόμο με τουφέκι.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Ο άντρας που φέρεται να είναι ο δράστης

Στο διαδίκτυο ήδη έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με μαθητές που τρομαγμένοι τρέχουν να σωθούν από τους πυροβολισμούς. Αλλά και φωτογραφίες με παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο με τα χέρια τους σηκωμένα.

Watch Live: Shooting at Marjory Stoneman Douglas High school in Parkland. https://t.co/2DY3IfJLhH pic.twitter.com/luCsWXBbza — WPEC CBS12 News (@CBS12) February 14, 2018

Στο σημείο έχει σπεύσει και το FBI το οποίο διερευνά το αν πρόκειται για κάποια τρομοκρατική επίθεση.

Για τους πυροβολισμούς έχει ενημερωθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος παρακολουθεί την κατάσταση. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης στην κομητεία Μπρόουαρν στη Φλόριντα με αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο», ανέφερε με tweet του ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Πολιτείας.

Στο Stoneman Douglas High School φοιτούν 3.000 με 5.000 παιδιά, τα οποία ήταν στις εγκαταστάσεις όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

Δείτε τα βίντεο

"I'm continuing to text with a student, a young girl who I know well, who is in the building right now who told me that she heard a loud noise and what sounded like gunfire, three shots,” A CBS Miami reporter says live during active school shooting https://t.co/FqN7ZVWeq2 pic.twitter.com/0KnjdU9DoT — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

Δείτε LIVE εικόνα