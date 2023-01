Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε σήμερα (06.01.2023) η υπηρεσία ηφαιστειακής δραστηριότητας του Γεωφυσικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Το επίπεδο συναγερμού στη Χαβάη αυξήθηκε στο «κόκκινο» μετά την εκτίμηση της εκρηκτικής δραστηριότητας του ηφαιστείου Κιλαουέα και των συνδεόμενων με αυτήν κινδύνων, ανέφερε.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πέντε ασπιδωτά ηφαίστεια που αποτελούν το νησί της Χαβάης.

Το όνομα Κιλαουέα σημαίνει «αυτός που διασκορπίζεται» ή «που γρήγορα εξαπλώνεται» στην γλώσσα της Χαβάης και αναφέρεται στα συχνά ξεσπάσματα λάβας.

Βίντεο από τη σημερινή δραστηριότητα του ηφαιστείου Κιλαουέα:

Sizable bright orange lava fountain and fast moving flows visible during the first hour of the eruption from the Keanakākoʻi overlook. NPS video/Janice Wei pic.twitter.com/ThMxKEEcY4