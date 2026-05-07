Συναγερμός στην Αργεντινή μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – 101 κρούσματα στη χώρα

Συναγερμός έχει ξεσπάσει μετά το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, με τρεις επιβεβαιωμένους θανάτους και αρκετά ύποπτα κρούσματα να συνδέονται με το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι Ολλανδών που προσβλήθηκε από χανταϊό και πέθανε είχε επιβιβαστεί στην πολυτελή κρουαζιέρα από την Αργεντινή. Οι αρχές της Αργεντινής προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η χώρα αποτέλεσε το σημείο προέλευσης, καθώς το ζευγάρι που πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο είχε περάσει πάνω από ένα μήνα στην Αργεντινή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, από τον Ιούνιο του 2025 έχουν καταγραφεί 101 λοιμώξεις από χανταϊό, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η χώρα καταγράφει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με ούρα, σάλιο ή περιττώματα μολυσμένων τρωκτικών. Ωστόσο, το στέλεχος Andes, που εντοπίζεται στη Νότια Αμερική, είναι το μοναδικό γνωστό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Η Αργεντινή έχει γίνει πιο τροπική λόγω της κλιματικής αλλαγής και αυτό έχει ευνοήσει την εξάπλωση ασθενειών και τρωκτικών», δήλωσε ο λοιμωξιολόγος Ούγκο Πίτσι στην Washington Post. Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ακραίες εναλλαγές ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την αύξηση των πληθυσμών τρωκτικών που μεταφέρουν τον ιό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές εξετάζουν τώρα τις κινήσεις των επιβατών πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, ενώ η βασική εκτίμηση είναι ότι το ολλανδικό ζευγάρι που έχασε τη ζωή του πιθανόν μολύνθηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην Παταγονία.

Τι συμβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο Hondius

Το Hondius πραγματοποιούσε την πολυτελή κρουαζιέρα «Atlantic Odyssey», ένα ταξίδι που μπορεί να διαρκέσει έως και 42 νύχτες και να κοστίζει περίπου 20.000 δολάρια. Το δρομολόγιο ξεκινά από την Ουσουάια της Αργεντινής και περιλαμβάνει απομονωμένα νησιά του Νότιου Ατλαντικού, με δραστηριότητες όπως παρατήρηση άγριας ζωής και πουλιών.

Μέχρι στιγμής, οκτώ ύποπτα ή επιβεβαιωμένα περιστατικά έχουν συνδεθεί με το πλοίο, ενώ η Ελβετία ανακοίνωσε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ευρώπη, σε επιβάτη που είχε ήδη αποβιβαστεί. Παράλληλα, νοτιοαφρικανικές αρχές επιβεβαίωσαν το στέλεχος Andes σε δύο επιβάτες.

Τρεις άνθρωποι απομακρύνθηκαν αεροδιακομιδή την Τετάρτη από το πλοίο για νοσηλεία στην Ολλανδία, ανάμεσά τους και ο γιατρός του πλοίου, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Ένας ακόμη ασθενής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.

Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να του επιτρέψουν ελλιμενισμό για λόγους δημόσιας υγείας. Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι υπόλοιποι επιβάτες θα μεταφερθούν τελικά στα Κανάρια Νησιά, όπου θα εξεταστούν και στη συνέχεια θα επαναπατριστούν υπό αυστηρά μέτρα απομόνωσης.

Παρά την ανησυχία, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Στο πλοίο εφαρμόζονται μέτρα απομόνωσης, χρήση μάσκας και συνεχής ιατρική παρακολούθηση, ενώ επιβάτες περιγράφουν την ατμόσφαιρα ως «ήρεμη αλλά ανήσυχη».