Συναγερμός στην Πολωνία μετά από απειλή drone – Απογειώθηκαν μαχητικά και έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν

Σειρήνες ήχησαν στην ανατολική Πολωνία το απόγευμα του Σαββάτου (13.09.2025), καθώς οι αρχές κήρυξαν κατάσταση συναγερμού σε περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, μετά τον εντοπισμό πιθανής απειλής από drone, που φέρεται να ήταν ρωσικής προέλευσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και η εφημερίδα Washington Post, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ή να παρακολουθήσουν το άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο στα σύνορα Πολωνίας–Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο του Λούμπλιν αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, ενώ σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας ακούστηκαν προειδοποιητικές σειρήνες. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε επίσης ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας τέθηκε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it’s going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT



Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής έντασης στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς η Πολωνία έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική της άμυνα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.