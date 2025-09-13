Κόσμος

Συναγερμός στην Πολωνία μετά από απειλή drone – Απογειώθηκαν μαχητικά και έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν

Σειρήνες, κλειστό αεροδρόμιο και ανάπτυξη μαχητικών: οι πολωνικές αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού το απόγευμα του Σαββάτου στην ανατολική χώρα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία
Πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16
Πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 / Φωτογραφία USAF

Σειρήνες ήχησαν στην ανατολική Πολωνία το απόγευμα του Σαββάτου (13.09.2025), καθώς οι αρχές κήρυξαν κατάσταση συναγερμού σε περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, μετά τον εντοπισμό πιθανής απειλής από drone, που φέρεται να ήταν ρωσικής προέλευσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και η εφημερίδα Washington Post, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ή να παρακολουθήσουν το άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο στα σύνορα Πολωνίας–Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο του Λούμπλιν αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του, ενώ σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας ακούστηκαν προειδοποιητικές σειρήνες. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε επίσης ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας τέθηκε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

 

 

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής έντασης στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς η Πολωνία έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική της άμυνα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Κόσμος
