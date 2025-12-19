Συμβαίνει τώρα:
Συναγερμός στην Ταϊπέι: Τρεις νεκροί από επίθεση ενόπλου με μαχαίρι – Σκοτώθηκε σε καταδίωξη

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του
Ασθενοφόρο στο σημείο της επίθεσης στην Ταϊπέι
Ασθενοφόρο στο σημείο της επίθεσης στην Ταϊπέι / REUTERS / Ann Wang

Σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από την Ταϊπέι, όπου ένας ένοπλος άνδρας σκόρπισε σήμερα (19.12.2025) τον θάνατο σε περαστικούς πραγματοποιώντας αδιάκριτη επίθεση με μαχαίρι.

Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊπέι και στη συνέχεια πήγε σε έναν κοντινό σταθμό του μέτρο σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, εξαπολύοντας με μανιακό τρόπο επίθεση με ένα μεγάλο μαχαίρι σε ανυποψίαστους ανθρώπους.

 

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από τον ένοπλο δράστη, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτήριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Γιουνγκ-τάι.

Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο της επίθεσηςΑστυνομικές δυνάμεις στο σημείο της επίθεσης / REUTERS / Ann Wang

Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους.

Συγκλονισμένοι περαστικοί - αυτόπτες μάρτυρες της φονικής επίθεσηςΣυγκλονισμένοι περαστικοί – αυτόπτες μάρτυρες της φονικής επίθεσης / REUTERS / Ann Wang

Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.

«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.

