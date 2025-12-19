Συναγερμός στην Ταϊπέι: Τρεις νεκροί από επίθεση ενόπλου με μαχαίρι – Σκοτώθηκε σε καταδίωξη

Σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από την Ταϊπέι, όπου ένας ένοπλος άνδρας σκόρπισε σήμερα (19.12.2025) τον θάνατο σε περαστικούς πραγματοποιώντας αδιάκριτη επίθεση με μαχαίρι.

Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊπέι και στη συνέχεια πήγε σε έναν κοντινό σταθμό του μέτρο σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, εξαπολύοντας με μανιακό τρόπο επίθεση με ένα μεγάλο μαχαίρι σε ανυποψίαστους ανθρώπους.

A gas-masked suspect hurled objects near the #Taipei Main Station exit around 5:30pm on December 19, then fled to Zhongshan Station, where he continued deploying smoke bombs and slashing at people with a knife. #Taiwan pic.twitter.com/izzaUXk4Nk — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2025

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από τον ένοπλο δράστη, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτήριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Γιουνγκ-τάι.

Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο της επίθεσης / REUTERS / Ann Wang

Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους.

Συγκλονισμένοι περαστικοί – αυτόπτες μάρτυρες της φονικής επίθεσης / REUTERS / Ann Wang

Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.

Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY — Foreigners in Taiwan 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025

«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.