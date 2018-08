Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Σιάτλ! Έκλεψε αεροπλάνο και το… «έριξε»! Video

Ένας εργαζόμενος σε αεροπορική εταιρεία έκλεψε και απογείωσε ένα αεροπλάνο χθες Παρασκευή από το διεθνές αεροδρόμιο του Σιάτλ – Τακόμα και καταδιώχθηκε από δύο πολεμικά αεριωθούμενα πριν συντριβεί σ’ ένα νησί στο Πάτζετ Σάουντ, τη λωρίδα της θάλασσας που βρέχει το Σιάτλ, ανακοίνωσε ο τοπικός σερίφης.

Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς. Στο αεροπλάνο δεν υπήρχαν επιβάτες και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε κανονικά, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Ο 29χρονος πιλότος ήταν μηχανικός, εργαζόταν για μια αεροπορική εταιρεία, το όνομα της οποίας δεν έγινε γνωστό, είχε αυτοκτονικές τάσεις και φαίνεται πως έδρασε μόνος και πως πιθανόν σκοτώθηκε κατά τη συντριβή, δήλωσε ο σερίφης.

Breaking: Stolen @AlaskaAir plane has crashed on Ketron Island. No passengers believed to be on board. Tune into @KIRO7Seattle right now for LIVE coverage #seatac #kiro7seattle pic.twitter.com/ya97uUpWYk — Claire Anderson (@ClaireKIRO7) August 11, 2018

Η εταιρεία Alaska Airlines ανακοίνωσε πως πραγματοποιήθηκε απογείωση χωρίς άδεια ενός δικινητήριο ελικοφόρου αεροπλάνου Q400 της αδελφής αεροπορικής εταιρείας Horizon Air.

Δύο μαχητικά αεριωθούμενα F-15 καταδίωξαν το αεροπλάνο, όμως δεν ενέχονται στη συντριβή, μετέδωσε ο ενημερωτικός ραδιοσταθμός του Σιάτλ KIRO7.

«Τα F-15 κατέφθασαν λίγα λεπτά μετά την κλοπή του αεροπλάνου. Οι πιλότοι εξαφάλισαν ότι ο κόσμος στο έδαφος δεν διέτρεξε κίνδυνο», δήλωσε ο σερίφης στο Twitter.

Ένα βίντεο σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ένα μεγάλο αεροπλάνο να πετάει πάνω από την περιοχή του Σιάτλ και ένα F-15 να το ακολουθεί.

Full video form John Waldron on Facebook being shown on CNN #seatac pic.twitter.com/R98bl5uQBr — Cameron Thomsen (@CameronThomsen) August 11, 2018

«Εντάξει, αυτό είναι τρελό. Ένας πιλότος στο αεροπλάνο μπροστά μας απογειώθηκε με άδειο αεροπλάνο παρακάμπτοντας τις εντολές του πύργου ελέγχου», έγραψε στο Twitter ο Μπεν Σέχτερ, επιβάτης σε αεροπλάνο που τροχοδρομούσε για να απογειωθεί πριν από το επεισόδιο.

Η τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου

Η εφημερίδα Seattle Times δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα της συνομιλία με τον πύργο ελέγχου, κατά την οποία το πρόσωπο που κυβερνά το αεροπλάνο μιλάει μ’ έναν ελεγκτή, ο οποίος του απευθύνεται προσφωνώντας τον Ριτς και Ρίτσαρντ.

Officials at Sea-Tac International Airport say an Alaska Airlines plane that was stolen by an airline employee and has crashed.#SeaTac #alaskaairlines #Alaska pic.twitter.com/h5immqc3Mt — सदप्रयास (@sadprayas) August 11, 2018

Σε κάποιο σημείο το εν λόγω πρόσωπο εξηγεί πως έβαλε λίγα καύσιμα στο αεροπλάνο «για να πάει να ρίξει μια ματιά στους Ολυμπιακούς».

Στη συνέχεια αρχίζει να ανησυχεί για τα καύσιμά του.

«Έχω πέσει στις 2.100 (λίβρες)», λέει στον πύργο ελέγχου. «Άρχισα με 30 και κάτι. … Δεν ξέρω τι καίει κατά την απογείωση, όμως έκαψε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι περίμενα».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο από μια πυρκαγιά στο νησί Κέτρον στο Πάτζετ Σάουντ.

Το ελικοφόρο αεροπλάνο Bombardier Q400 είναι σχεδιασμένο για πτήσεις μικρότερων αποστάσεων και μπορεί να μεταφέρει 76 επιβάτες, αναφέρει στον ιστότοπό της η Alaska Air.