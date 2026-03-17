Συναγερμός στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη κοντά στην παρέλαση του Αγίου Πατρικίου, βίντεο με τεράστια σύννεφα καπνού

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σήμερα Τρίτη (17.03.2026) σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν, κοντά στην αφετηρία της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τις Αρχές. Τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού βγαίνουν από την ταράτσα του κτιρίου. Οι πρώτες δυνάμεις έσπευσαν στο κτίριο, κοντά στη διασταύρωση της East 43rd Street με τη Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

BREAKING: The FDNY is currently battling a rooftop fire on East 43rd Street in Manhattan, as smoke billows near the St Patrick’s Day Parade.



pic.twitter.com/dC9mloHc1g ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 17, 2026

Βίντεο δείχνουν φλόγες και καπνός από την οροφή ενός ουρανοξύστη στην East 43rd Street, μεταξύ της 5ης Λεωφόρου και της Λεωφόρου Μάντισον, μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για τον Άγιο Πατρίκιο.

@nypost BREAKING: A massive blaze broke out in a Manhattan skyscraper Tuesday morning — close to the start of New York City's St Patrick's Day Parade, authorities said. First responders rushed to the building near East 43rd Street and Madison Ave. just before 10 a.m. Huge plumes of black smoke could be seen billowing from the building's rooftop as sirens billowed out, footage shared by the FDNY showed. : Paul Martinka for NY Post, Citizen ♬ original sound – New York Post | News

Σειρήνες ηχούν ασταμάτητα, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY).

JUST IN – Big fire reported on Manhattan skyscraper roof



pic.twitter.com/X118DbuWyz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 17, 2026

Εκτιμάται ότι περίπου 2 εκατ. άνθρωποι θα παραταχθούν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) από την 44η Οδό μέχρι την 79η.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Μια ειδοποίηση του Notify NYC σχετικά με τη φωτιά ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να αναμένουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλείσιμο δρόμων και διακοπές στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας προσωπικού έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.