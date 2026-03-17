Κόσμος

Συναγερμός στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη κοντά στην παρέλαση του Αγίου Πατρικίου, βίντεο με τεράστια σύννεφα καπνού

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Δείτε βίντεο
Καπνοί σε ουρανοξύστη του Μανχάταν

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σήμερα Τρίτη (17.03.2026) σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν, κοντά στην αφετηρία της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τις Αρχές. Τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού βγαίνουν από την ταράτσα του κτιρίου. Οι πρώτες δυνάμεις έσπευσαν στο κτίριο, κοντά στη διασταύρωση της East 43rd Street με τη Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Βίντεο δείχνουν φλόγες και καπνός από την οροφή ενός ουρανοξύστη στην East 43rd Street, μεταξύ της 5ης Λεωφόρου και της Λεωφόρου Μάντισον, μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για τον Άγιο Πατρίκιο.

@nypost

BREAKING: A massive blaze broke out in a Manhattan skyscraper Tuesday morning — close to the start of New York City’s St Patrick’s Day Parade, authorities said. First responders rushed to the building near East 43rd Street and Madison Ave. just before 10 a.m. Huge plumes of black smoke could be seen billowing from the building’s rooftop as sirens billowed out, footage shared by the FDNY showed. Link in bio. : Paul Martinka for NY Post, Citizen

♬ original sound – New York Post | News

Σειρήνες ηχούν ασταμάτητα, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY).

Εκτιμάται ότι περίπου 2 εκατ. άνθρωποι θα παραταχθούν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) από την 44η Οδό μέχρι την 79η.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Μια ειδοποίηση του Notify NYC σχετικά με τη φωτιά ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να αναμένουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλείσιμο δρόμων και διακοπές στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας προσωπικού έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
85
64
44
42
Newsit logo
Newsit logo