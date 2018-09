Συναγερμός στο Μέριλαντ για πυροβολισμούς με πολλά θύματα – video

Οι πυροβολισμοί που σήμαναν συναγερμό στις Αρχές των ΗΠΑ σημειώθηκαν στην συμβολή των οδών Spesutia και Perryman στο Μέριλαντ στις 09:09 το πρωί (τοπική ώρα) της Πέμπτης (20.09.2018).

Active shooter with multiple victims in Maryland #BREAKING: Multiple people have been shot in an active shooter situation near Baltimore, according to officials.LATEST INFO: http://bit.ly/2DieEzL Posted by FOX 10 Phoenix on Thursday, September 20, 2018

Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν πολλά θύματα, νεκροί και τραυματίες. Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ένοπλος σκότωσε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2 σε ένα κέντρο διανομής φαρμάκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πιστολέρο κρατείται στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε δημοσίευμα της η Daily Mail υποστηρίζει ότι πρόκειται για γυναίκα πιστολέρο.

@FOXBaltimore Multiple sources say shooter in custody at Harford County Rite-Aid warehouse shooting. Police to brief media momentarily. https://t.co/QLVdSlY1eS #Maryland pic.twitter.com/fBD3ZrS8ah — FoxMulder🔵 (@FoxMulderXFile) September 20, 2018

#Maryland authorities are responding to a shooting in #HarfordCounty involving multiple victims, the Harford County Sheriff’s office tweeted Thursday morning. People are being asked to avoid the area in #Perryman, roughly 30 miles northeast of #Baltimore.#US #USA #MNA pic.twitter.com/I7NoaLzIGz — M N A (@mnaEN) 20 Σεπτεμβρίου 2018

Κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις οι πυροβολισμοί

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC στη Βαλτιμόρη ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν κοντά σε μια αποθήκη ότι εκεί έχουν σπεύσει 20-30 αστυνομικοί, όπως και ασθενοφόρα.

Η πόλη Πέριμαν βρίσκεται σε απόσταση 55 χλμ βορειανατολικά της Βαλτιμόρης. Στην περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται μια εκκλησία και επιχειρήσεις και είναι πλησίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Aberdeen Proving Ground.

Κυβερνήτης Χόγκαν: «Οι προσευχές μας βρίσκονται με τους πληγέντες»

Ο κυβερνήτης Λάρι Χόγκαν δήλωσε ότι το γραφείο του «παρακολουθεί στενά το φοβερό αυτό περιστατικό με πυροβολισμούς».

«Οι προσευχές μας βρίσκονται με τους πληγέντες…» έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter. «Η πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε στήριξη».

Το περιστατικό σημειώθηκε μία μέρα αφού άνδρας εισέβαλε σε δικαστικό μέγαρο στην Πενσιλβάνια, πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 ανθρώπους, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Δείτε τα tweet του Σερίφη της περιοχής

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018

Deputies were dispatched to the reported shooting at 9:09 a.m. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018

Δείτε το βίντεο

Φωτογραφίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ