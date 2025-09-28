Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και πυρκαγιά σε εκκλησία με πολλά θύματα – Νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε σήμερα (28.09.2025) στις αστυνομικές αρχές της πολιτείας Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλαν.
Ωστόσο, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην εκκλησία διαπίστωσαν ότι είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και μάλιστα είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές.
Local media now on scene sharing video, smoke still seen billowing in distance pic.twitter.com/XyQk247Y4p— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 28, 2025
Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, η εκκλησία τυλίχθηκε στις φλόγες και πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή.
BREAKING: MASS SHOOTING & FIRE AT LSD CHURCH 6-8 VICTIMS
Police report 6–8 victims after a shooting at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 4285 McCandlish Rd in Grand Blanc, Genesee County, just outside Flint.
The church is on fire, a 4th alarm has been called,… https://t.co/WNDpcEjgih pic.twitter.com/9LJrpibG0K— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 28, 2025Αν τα χάσατε
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες των τοπικών αστυνομικών αρχών, ο δράστης είναι νεκρός ενώ τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.