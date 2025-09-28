Κόσμος

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και πυρκαγιά σε εκκλησία με πολλά θύματα – Νεκρός ο δράστης

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, η εκκλησία έχει τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή
Η φωτιά στην εκκλησία του Γκραντ Μπλαν
Η φωτιά στην εκκλησία του Γκραντ Μπλαν / Φωτογραφία από X

Συναγερμός σήμανε σήμερα (28.09.2025) στις αστυνομικές αρχές της πολιτείας Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλαν.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην εκκλησία διαπίστωσαν ότι είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και μάλιστα είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, η εκκλησία τυλίχθηκε στις φλόγες και πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή.

 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες των τοπικών αστυνομικών αρχών, ο δράστης είναι νεκρός ενώ τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

