Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και πυρκαγιά σε εκκλησία με πολλά θύματα – Νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε σήμερα (28.09.2025) στις αστυνομικές αρχές της πολιτείας Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλαν.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην εκκλησία διαπίστωσαν ότι είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και μάλιστα είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές.

Local media now on scene sharing video, smoke still seen billowing in distance pic.twitter.com/XyQk247Y4p — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 28, 2025

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, η εκκλησία τυλίχθηκε στις φλόγες και πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες των τοπικών αστυνομικών αρχών, ο δράστης είναι νεκρός ενώ τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.