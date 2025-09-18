Συνάντηση του γιου του Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Μυστικές διαπραγματεύσεις» για τη Γάζα βλέπει η αντιπολίτευση

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, και συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Middle East Eye.

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ Jr με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε γνωστή για πρώτη φορά την Τετάρτη 17.09.2025 από τον Οζγκιούρ Οζέλ, αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν έκανε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για το ζήτημα της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως “επιχειρηματία”, αλλά δεν είπαν το όνομά του κατά την επίσκεψη», είπε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Την ώρα που η Παλαιστίνη αιμορραγεί, αυτοί κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπι», πρόσθεσε.

«Για το παλαιστινιακό, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει κουβέντα για τον πραγματικό προστάτη της υπόθεσης, τον Τραμπ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τουρκική πηγή κοντά στον Ερντογάν είπε στη DW ότι πράγματι υπήρξε συνάντηση με τον Τραμπ τζούνιορ, αλλά τη χαρακτήρισε απλώς «εθιμοτυπική». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έγινε καμία επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα θέματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Αν και ο Τραμπ τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ιδιαίτερα επιδραστικός στον Λευκό Οίκο. Σήμερα είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization.

Το Middle East Eye αναφέρει ότι ο Τραμπ τζούνιορ επισκέφθηκε την Τουρκία μαζί με άλλους επιχειρηματίες με κοινές πολιτικές αντιλήψεις. Δεν είναι ξένος προς τη χώρα, καθώς το 2016 είχε επισκεφθεί την Τουρκία και συγκεκριμένα την Κωνσταντινούπολη, όπου η εταιρεία του έχει κοινή επένδυση με τουρκική εταιρεία στο έργο Trump Towers.

Ο Ερντογάν διατηρεί επίσης καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ τον πατέρα. Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ερντογάν επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα θέλει να συζητήσει για τη συμφωνία των μαχητικών F-16, την ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού, πιθανές επιλογές για αγορά αεροσκαφών F-35, αλλά και τις πρόσφατες εντάσεις Ισραήλ-Τουρκίας σχετικά με τη Συρία και τη Γάζα.

Έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Τραμπ τζούνιορ ταξιδεύει συχνά στην περιοχή, έχοντας επισκεφθεί το Ριάντ κα