Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στο Λευκό Οίκο χωρίς δημοσιογράφους: Η δέσμευση που ελπίζει να πάρει ο Τούρκος πρόεδρος

Το κατώφλι του Λευκού Οίκου θα περάσει σήμερα (25.09.2025) το απόγευμα μετά από έξι χρόνια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη αρχίσει να συζητείται για το γεγονός ότι θα γίνει χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τραπέζι των επαφών αναμένεται να μπουν το θέμα των F-35, για το οποίο ο Ερντογάν ελπίζει να πάρει μια υπόσχεση ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις.

Από την άλλη ο Τραμπ είναι πολύ πιθανόν να θέσει στον Τούρκο πρόεδρο το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Θα συζητηθούν ακόμη οι σχέσεις με τη Ρωσία, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, η Ανατολική Μεσόγειος, η Συρία και η αμυντική βιομηχανία. Υπάρχει και το σενάριο η Τουρκία να μην πάρει F-16 και να αγοράσει μόνο κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet γράφει πως για να πάρει η Τουρκία τα F-35 δεν αρκεί να συμφωνήσει μόνο ο Τραμπ, αλλά να κινητοποιηθεί το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα της συνάντησης Ερντογάν–Τραμπ είναι:

18:00 Υποδοχή από τον Τραμπ

18:15 Συνάντηση

18:45 Γεύμα εργασίας

19:45 Ο Ερντογάν αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο

Οπως αναφέρει η αναλύτρια Aslı Aydıntaşbaş του think tank Brookings, η επιστροφή του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο έχει ως στόχο να σηματοδοτήσει ότι οι «ψυχρές μέρες» των αμερικανικοτουρκικών σχέσεων, επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, έχουν τελειώσει.

Στην πρώτη του θητεία, οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, από το κορυφαίο πρόγραμμα του F-35 αφότου η Άγκυρα προμηθεύτηκε από τη Ρωσία το σύστημα αεράμυνας S-400. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι η χρήση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία θα μπορούσε να επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων για τις δυνατότητες του F-35 και ότι οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια της Ρωσίας.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έδωσε ελπίδα στην Τουρκία ότι μια λύση στο ζήτημα είναι κοντά, ανακοινώνοντας τα σχέδια επίσκεψης του Ερντογάν.