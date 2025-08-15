Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Η νοσταλγική σοβιετική πινελιά στο φούτερ «ΕΣΣΔ» του Λαβρόφ

Πρόκληση ή νοσταλγία; Ο Σεργκέι Λαβρόφ, επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, τράβηξε τα βλέμματα κατά την άφιξή του στην Αλάσκα την Παρασκευή (15.08.2025), όπου συνοδεύει τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την άφιξή του στην Αλάσκα, στο πλαίσιο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτω από το μαύρο γιλέκο του, ο Σεργκέι Λαβρόφ φορούσε λευκό φούτερ, από το οποίο φαίνονταν τα γράμματα «CC», μέρος του ακρωνύμιου «CCCP», της ονομασίας της ΕΣΣΔ στα ρωσικά.

Όπως υπενθυμίζει το Politico σε ανάλυσή του, το σημερινό ρωσικό καθεστώς αξιοποιεί συχνά τη μνήμη της Σοβιετικής Ένωσης για να εξυπηρετήσει πολιτικούς και επεκτατικούς στόχους. Ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει το 2005 τη διάλυση της ΕΣΣΔ ως «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα».

Η αναφορά αυτή στο παρελθόν έχει συνδεθεί επανειλημμένα με την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τον πόλεμο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ως πρώην αξιωματικός της KGB στην Ανατολική Γερμανία τη δεκαετία του 1980, ο Πούτιν γνωρίζει καλά τις μεθόδους του σοβιετικού μηχανισμού. Στο Κίεβο και στις πρωτεύουσες των συμμάχων φοβούνται ότι μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανιστεί πιο αυστηρός απέναντι στη Μόσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η συνάντηση στην Αλάσκα έχει «25% πιθανότητες» να αποτύχει, οπότε θα παραχωρήσει μόνος του συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει ότι «ο πόλεμος θα συνεχιστεί», σύμφωνα με το CNN.

Ερωτηθείς κατά την άφιξή του για αυτή την εκτίμηση, ο Λαβρόφ απέφυγε να κάνει εικασίες: «Δεν προσπαθούμε ποτέ να προβλέψουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουμε επιχειρήματα να καταθέσουμε και ότι η θέση μας είναι σαφής. Έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά», δήλωσε σε Ρώσο δημοσιογράφο.