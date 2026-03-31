Κόσμος

Συνάντηση βασιλιά Καρόλου – Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο και ο Κάρολος θα απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο
Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, Καμίλα και Μελάνια / AP / Victoria Jones

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα συναντήσουν τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ιστορική επίσκεψη στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου, καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε την επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ προκειμένου να συναντήσει τον Τραμπ, αναμενόταν εδώ και αρκετό καιρό αλλά η επίσημη ανακοίνωση φαίνεται ότι καθυστέρησε εν μέσω αυξημένων πολιτικών εντάσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος της επίσκεψης στις ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα περιλαμβάνει την Ουάσιγκτον, όπου θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ από την επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2007.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο και ο Κάρολος θα απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο, σύμφωνα με το BBC.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης συνδέεται και με τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που αποτελεί βασικό άξονα του ταξιδιού. Όπως επισημαίνει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, η επίσκεψη θα αναδείξει τόσο τους ιστορικούς δεσμούς όσο και τη σύγχρονη διμερή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Επίσης, αναμένεται με ενδιαφέρον αν ο Κάρολος θα συναντήσει τον γιο του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo