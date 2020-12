Συνελήφθη δημοσιογράφος του Bloomberg στο Πεκίνο

Οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν Κινέζα υπήκοο που εργάζεται για το Bloomberg στο Πεκίνο με την υποψία ότι έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Χέιζ Φαν εθεάθη τη Δευτέρα (7/12) να απομακρύνεται από το διαμέρισμά της από αξιωματούχους της ασφάλειας με πολιτικά, λίγο μετά την επαφή που είχε με έναν από τους αρχισυντάκτες της.

«Η Κινέζα πολίτης κα Φαν συνελήφθη από το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας του Πεκίνου βάσει της σχετικής κινεζικής νομοθεσίας περί υποψιών για εγκληματικές δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτημα του Reuters.

«Η υπόθεση αυτή τελεί τώρα υπό έρευνα. Τα νόμιμα δικαιώματα της κ. Φαν γίνονται πλήρως σεβαστά και η οικογένειά της έχει ενημερωθεί», σύμφωνα με το υπουργείο της Κίνας. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής καταφέρει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας του Πεκίνου για να σχολιάσει την είδηση αυτή.

«Ανησυχούμε γι’ αυτήν και μιλάμε με τις κινεζικές αρχές για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την υποστηρίξουμε όσο αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε εκπρόσωπος του Bloomberg σε μήνυμα που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters.

Η Φαν εργάζεται για το Bloomberg από το 2017 και προηγουμένως είχε εργαστεί για τα CNBC, CBS News, Al Jazeera και Reuters, μετέδωσε το Bloomberg.

