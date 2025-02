Συνελήφθη η «βασίλισσα της κοκαΐνης» – Η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Ευρώπης και η «βιτρίνα» της με φιλοζωική

Μια δραπέτης που έγινε γνωστή ως η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Ευρώπης για την φερόμενη συμμετοχή της στη διακίνηση ναρκωτικών και ζώων συνελήφθη, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια από τη διαφυγή της.

Η Τάνια Γκόμεζ, συνελήφθη στο Λανθαρότε των Κανάριων Νήσων την περασμένη εβδομάδα, αφού δραπέτευσε από τη Σουηδία το 2021. Ονομαζόμενη ως «βασίλισσα της κοκαΐνης» της Ευρώπης, η 32χρονη πιστεύεται ότι συνδέεται με ομάδα οργανωμένου εγκλήματος στη Στοκχόλμη, για την οποία παρέδιδε και μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και χρημάτων.

Πριν γίνουν γνωστές οι εγκληματικές της δράσεις, η Γκόμεζ ήταν γνωστή ως influencer στο Instagram και λαμπρή ιδιοκτήτρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης διάσωσης αδέσποτων σκύλων HundGärin, η οποία φαινομενικά λειτούργησε για να δώσει στα σκυλάκια μια νέα ζωή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Europol, η «φιλόζωη» Γκόμεζ συνδεόταν «με ένα δίκτυο παράνομης ιδιοκτησίας ζώων και τη μεταφορά τους στο εξωτερικό».

Υποπτεύεται επίσης ότι εμπλέκεται σε ένα από τα δίκτυα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια επιδρομής της σουηδικής αστυνομίας σε γραφεία στο κέντρο της Στοκχόλμης, το καλοκαίρι του 2020.

Spain: Tania Gomez, a high-profile fugitive on Europol’s most wanted list, was arrested by the Policia Nacional in Lanzarote on February 20, 2025 according to Lancelot Digital.



Gomez, born to a Swedish mother and Spanish father, has been sought since March 2021 due to her… pic.twitter.com/zV6LxS5fZ9