Συνελήφθη νοσηλευτής με την κατηγορία του βιασμού μιας γυναίκας σε κώμα, η οποία έμεινε έγκυος! – video

Η γυναίκα, που δεν κατονομάστηκε από τις αρχές, γέννησε στις 29 Δεκεμβρίου ένα υγιέστατο αγοράκι, μολονότι κανένας δεν γνώριζε μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε ο τοκετός ότι ήταν έγκυος.

Ο νοσηλευτής όμως φέρεται να προδόθηκε από το dna του παιδιού το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό του φερόμενου ως δράστη.

Ο νοσηλευτής Νέιθαν Σάδερλαντ, 36 ετών, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες, μία για σεξουαλική επίθεση και μία για κακοποίηση ευάλωτου ενηλίκου, όπως διευκρίνισε ο αστυνομικός διευθυντής Τόμι Τόμσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

“Το μωρό, όπως με διαβεβαιώνουν, είναι καλά”, πρόσθεσε.

WATCH NOW: Phoenix police give update after arrest made in the case of an incapacitated woman who gave birth at the Hacienda HealthCare facility https://t.co/qR3LmPj1hh pic.twitter.com/w86RMqISNN

— CBS News (@CBSNews) 23 Ιανουαρίου 2019