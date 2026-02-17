Συνελήφθη ο ηθοποιός Shia LaBeouf μετά από συμπλοκή στη Νέα Ορλεάνη – Επιτέθηκε σε δύο άτομα μέσα σε μπαρ

Ο γνωστός ηθοποιός Shia LaBeouf συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη νωρίς το πρωί της Τρίτης (17.02.2026), μετά από καταγγελία ότι χτύπησε δύο ανθρώπους σε ένα μπαρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras.

Ο Shia LaBeouf κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα σωματικής βίας, σύμφωνα με δήλωση του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Ορλεάνης. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο αργότερα σήμερα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καβγάς ξέσπασε αφού ο ηθοποιός κατηγορήθηκε ότι «προκάλεσε αναστάτωση» και έγινε όλο και πιο «επιθετικός» σε ένα μπαρ στη Γαλλική Συνοικία.

Ένας υπάλληλος του μπαρ προσπάθησε να διώξει τον LaBeouf και, μόλις αυτός απομακρύνθηκε, ένα από τα θύματα «ανέφερε ότι δέχτηκε χτυπήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος του έριξε αρκετές γροθιές».

Ο LaBeouf φέρεται να έφυγε, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε «ακόμη πιο επιθετικά». Η δήλωση της NOPD συνεχίζει: «Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον ηθοποιό – τελικά τον άφησαν με την ελπίδα ότι θα φύγει – αλλά σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε ξανά το ίδιο θύμα με κλειστές γροθιές στο άνω μέρος του σώματος. Στη συνέχεια, ο LaBeouf φέρεται να επιτέθηκε σε άλλο άτομο – χτυπώντας τον στη μύτη. Ο LaBeouf συγκρατήθηκε ξανά μέχρι να φτάσει η αστυνομία».

Η αστυνομία μετέφερε πρώτα τον LaBeouf στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για άγνωστα τραύματα. Αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Σύμφωνα με αναφορές, ο LaBeouf έχει θεαθεί τις τελευταίες ημέρες στις εορταστικές εκδηλώσεις του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη. Η συμπεριφορά του φέρεται να κυμάνθηκε από μέθη έως όλο και πιο ασταθή. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, φέρεται να εμφανίστηκε σε ένα μπαρ χωρίς πουκάμισο (αν και το φόρεσε όταν του το ζήτησαν). Ένα άλλο κατάστημα φέρεται να ζήτησε από τον LaBeouf να φύγει την Κυριακή, αφού προσπάθησε να «γίνει διάσημος μπάρμαν».

Ο LaBeouf έχει ιστορικό αλκοολισμού και έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για βίαιη συμπεριφορά και ενδοοικογενειακή βία. Όταν η πρώην σύντροφός του, FKA Twigs, κατηγόρησε τον LaBeouf για συναισθηματική και σωματική κακοποίηση, αυτός εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε: «Δεν έχω δικαιολογίες για τον αλκοολισμό ή την επιθετικότητά μου, μόνο εκλογικεύσεις. Εδώ και χρόνια κακοποιώ τον εαυτό μου και όλους όσους βρίσκονται γύρω μου».

Ο LaBeouf αργότερα αρνήθηκε τις κατηγορίες της FKA Twigs και οι δύο κατέληξαν σε συμβιβασμό σε μια αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση και επίθεση το περασμένο καλοκαίρι.

Πέρυσι, ο LaBeouf ήταν επίσης το θέμα του ντοκιμαντέρ του Lewis O’Neil, Slauson Rec, για μια πειραματική θεατρική ομάδα που ο ηθοποιός ίδρυσε και ηγήθηκε το 2018. Η ταινία περιείχε πολλές σκηνές όπου ο LaBeouf επέπληττε λεκτικά τους μαθητές του και περιστασιακά τους χτυπούσε.

Ο Shia LaBeouf είναι ένας Αμερικανός ηθοποιός γνωστός για την ταραχώδη προσωπική του ζωή, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων με τον εθισμό και των νομικών παραβάσεων. Πρόσφατα επανασυνδέθηκε με τη σύζυγό του Mia Goth, με την οποία έχει μια κόρη, την Isabel, που γεννήθηκε το 2022. Έχει προσηλυτιστεί στον Καθολικισμό και έχει ιστορικό δημόσιων αντιπαραθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής σύλληψής του στη Νέα Ορλεάνη.