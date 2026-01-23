Κόσμος

Συνελήφθη ο Ολυμπιονίκης Ράιαν Γουέντινγκ για διακίνηση ναρκωτικών – Ήταν στους 10 «most wanted» φυγάδες του FBI

Εκείνος μάλιστα είναι κατηγορούμενος και για δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα, ο οποίος θα κατέθετε εναντίον του
Ryan Wedding
Ryan Wedding / Photo by Andrew Harnik/Getty Images

Ο πρώην Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ Ράιαν Γουέντινγκ, κατηγορούμενος ως ο εγκέφαλος μιας από τις πιο βίαιες διεθνείς οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ στα social media.

Η σύλληψη του Ολυμπιονίκη, Γουέντινγκ, ενός 44χρονου Καναδού υπηκόου, ως αρχηγού σε οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα (23/1/2026) σε συνέντευξη Τύπου με τον Πατέλ στην Καλιφόρνια.

Ο Γουέντινγκ μάλιστα είχε προστεθεί στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων του FBI πέρυσι, ενώ πιστεύεται ότι ζούσε στο Μεξικό.

Ο Ολυμπιονίκης κατηγορείται ότι διηύθυνε ένα μεγάλο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που μετέφερε κοκαΐνη από την Κολομβία μέσω του Μεξικού στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τον Νοέμβριο, αποσφραγίστηκε νέο κατηγορητήριο που τον συνέδεε με τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει εναντίον του, ενώ φέρεται να είχε τοποθετήσει επικήρυξη για τον ίδιο και τη σύζυγό του μέσω καναδικής ιστοσελίδας.

ryan wedding
AP Photo/Mark Schiefelbein

Σύμφωνα με το FBI, ο Wedding και ο δεύτερος στην ιεραρχία Andrew Clark, 34 ετών, φέρονται επίσης να διέταξαν τη δολοφονία δύο μελών μιας καναδικής οικογένειας το 2023 ως αντίποινα για μια κλεμμένη αποστολή ναρκωτικών.

Οι δυο τους κατηγορούνται επίσης για τη δολοφονία ενός άλλου ατόμου το 2024 τον οποίο φαίνεται να σκότωσαν επειδή και αυτός τους χρωστούσε λεφτά για ναρκωτικά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
122
106
80
77
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
CNN: Πώς έπιασαν τον Μαδούρο σε 60 δευτερόλεπτα – Τα πυρά, οι χαμηλές πτήσεις ελικοπτέρων και η αστραπιαία επιχείρηση
Ανάλυση του CNN αποκαλύπτει το «οργανωμένο χάος» που δημιούργησαν οι Αμερικανοί για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και το «παράθυρο» των μόλις δύο λεπτών που έκριναν την έκβαση της αποστολής
Ο Νικολάς Μαδούρο
Newsit logo
Newsit logo