Συνελήφθη ο Ολυμπιονίκης Ράιαν Γουέντινγκ για διακίνηση ναρκωτικών – Ήταν στους 10 «most wanted» φυγάδες του FBI

Ο πρώην Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ Ράιαν Γουέντινγκ, κατηγορούμενος ως ο εγκέφαλος μιας από τις πιο βίαιες διεθνείς οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ στα social media.

Η σύλληψη του Ολυμπιονίκη, Γουέντινγκ, ενός 44χρονου Καναδού υπηκόου, ως αρχηγού σε οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα (23/1/2026) σε συνέντευξη Τύπου με τον Πατέλ στην Καλιφόρνια.

Ο Γουέντινγκ μάλιστα είχε προστεθεί στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων του FBI πέρυσι, ενώ πιστεύεται ότι ζούσε στο Μεξικό.

Ο Ολυμπιονίκης κατηγορείται ότι διηύθυνε ένα μεγάλο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που μετέφερε κοκαΐνη από την Κολομβία μέσω του Μεξικού στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τον Νοέμβριο, αποσφραγίστηκε νέο κατηγορητήριο που τον συνέδεε με τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει εναντίον του, ενώ φέρεται να είχε τοποθετήσει επικήρυξη για τον ίδιο και τη σύζυγό του μέσω καναδικής ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με το FBI, ο Wedding και ο δεύτερος στην ιεραρχία Andrew Clark, 34 ετών, φέρονται επίσης να διέταξαν τη δολοφονία δύο μελών μιας καναδικής οικογένειας το 2023 ως αντίποινα για μια κλεμμένη αποστολή ναρκωτικών.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement – as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

Οι δυο τους κατηγορούνται επίσης για τη δολοφονία ενός άλλου ατόμου το 2024 τον οποίο φαίνεται να σκότωσαν επειδή και αυτός τους χρωστούσε λεφτά για ναρκωτικά.