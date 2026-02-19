Αστυνομία στο Σάντριγχαμ ανήμερα των γενεθλίων του Άντριου – Έρευνες για την υπόθεση Επστάιν

Αστυνομικοί εμφανίστηκαν σήμερα (19.02.2026) στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, όπου μένει ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, την ώρα που εννέα αστυνομικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχουν στην αξιολόγηση νέου υλικού που δόθηκε στη δημοσιότητα από αμερικανικές υπηρεσίες για το σκάνδαλο Επστάιν.

Αστυνομία εθεάθη σήμερα στο Σάντριγχαμ, όπου ο Άντριου διαμένει και γιορτάζει σήμερα τα 66α γενέθλιά του. Αρκετά περιπολικά έφτασαν στο κτήμα του Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ – στο νέο σπίτι του Άντριου – λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός ο λόγος της παρουσίας τους.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τα άτομα ήταν με πολιτικά ρούχα «αλλά έμοιαζαν να είναι αστυνομικοί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άντριου, που γίνεται σήμερα 66 ετών, διαμένει στο Σάντριγχαμ αφού απομακρύνθηκε από το Royal Lodge στο Γουίνδσορ από τον μεγαλύτερο αδελφό του βασιλιά Κάρολο, μετά το σκάνδαλο Epstein.

Η παρουσία της Αστυνομίας έρχεται λίγα 24ωρα αφού ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» όταν ερωτήθηκε για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αλλά απέφυγε να πει αν ο πρώην πρίγκιπας θα έπρεπε να παρουσιαστεί εθελοντικά στη βρετανική αστυνομία.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, εκείνοι θα διεξάγουν τις δικές τους έρευνες, αλλά μία από τις βασικές αρχές του συστήματός μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και κανείς δεν είναι υπεράνω αυτού», δήλωσε στο BBC.

«Είναι μια πολύ σημαντική αρχή της χώρας μας… και πρέπει να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση με τον ίδιο τρόπο που θα εφαρμοζόταν σε οποιαδήποτε άλλη», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία εξετάζει επί του παρόντος καταγγελίες εναντίον του Άντριου, ο οποίος τις αρνείται κατηγορηματικά. Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι εάν οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο επιθυμούσαν μια συζήτηση για τις διασυνδέσεις του Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν, ο ίδιος «δεν θα στεκόταν εμπόδιο».

Ο Άντριου δεν έχει ακόμη κληθεί να δώσει κατάθεση, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν σειρά καταγγελιών που αφορούν διακίνηση ανθρώπων και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

Κατηγορίες για διαρροή κρατικών μυστικών

Ξεχωριστά, η αστυνομία εξετάζει εάν υπάρχουν βάσεις για έρευνα κατά του Άντριου για ύποπτη παράβαση καθήκοντος και παραβίαση υπηρεσιακών απορρήτων. Τα πρόσφατα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας προωθούσε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα και εμπορικές πληροφορίες στον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Επστάιν.

Υπάρχουν ακόμη ισχυρισμοί ότι μπορεί να βοήθησε να μεταφερθεί παράνομα μια γυναίκα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, η οποία ενδέχεται να είχε μεταφερθεί στη Βρετανία μέσω του αεροσκάφους «Lolita Express» του Επστάιν.

Ο Άντριου αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ωστόσο η πίεση για να καταθέσει στις ΗΠΑ αυξάνεται.