Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης του 1,8 τρισ. ευρώ

Η Σύνοδος Κορυφής… έβγαλε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ.

Η συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφορά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (σ.σ. τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ) και το ταμείο ανάκαμψης.

Ενδεικτικό, μάλιστα, είναι πως οι ηγέτες έφτασαν σε “κοινή γραμμή” σε… ούτε μισή ώρα από την έναρξη των συνομιλιών, καθώς η συμβιβαστική πρόταση ανάμεσα στη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και την Ουγγαρία και την Πολωνία έγινε δεκτή και από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Πλέον, όλα τα “φώτα” πέφτουν στις συζητήσεις για την Τουρκία, με την Ελλάδα να επιθυμεί να επιβληθούν κυρώσεις και τον Εμανουέλ Μακρόν να έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της χώρας μας.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO