Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός δικινητήριου αεροπλάνου στο Ομπλάστ του Κεμέροβο της νοτιοδυτικής Σιβηρίας στη Ρωσία. Σύμφωνα με το ρωσικό δίκτυο Russia Today, ακόμα δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στο αεροσκάφος συνολικά επέβαιναν 19 άνθρωποι και ανήκε στην παραστρατιωτική αθλητική οργάνωση DOSAAF. Το αεροσκάφος τύπου Let L-410 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωση του με τους πιλότους να επιχειρούν αναγκαστική προσγείωση. Εντούτοις, το αεροπλάνο χτύπησε στο έδαφος με το φτερό του και ανετράπη, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ο επικεφαλής του DOSAAF στο Κεμέροβο, Βίκτορ Σεμοχάνοφ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, δύο μέλη του πληρώματος και επτά αλεξιπτωτιστές σκοτώθηκαν, συνολικά εννέα άνθρωποι. Στο αεροσκάφος μετέβαιναν 17 αλεξιπτωτιστές και δύο μέλη του πληρώματος», είπε ο Σεμοχάνοφ.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη βλάβη στον κινητήρα, καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν σε καλή τεχνική κατάσταση και πραγματοποιούσε ήδη την τέταρτη πτήση του εντός της ημέρας, σημείωσε ο ίδιος.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σεργκέι Τσιβίλεφ ανέφερε έναν μικρότερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες, με 4 εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

