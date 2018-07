Συντριβή αεροσκάφους στην Νότια Αφρική – Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

«Έχουμε ένα νεκρό στο θάλαμο διακυβέρνησης, δεν γνωρίζουμε αν είναι πιλότος ή μηχανικός», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του δήμου, ο Γιόχαν Πίτερσε.

«Το αεροσκάφος είχε 19 επιβαίνοντες», ανάμεσά τους τον πιλότο και τον μηχανικό και υπάρχουν περίπου 20 σοβαρά τραυματίες», ανάμεσα τους δύο στο έδαφος, πρόσθεσε. Το αεροσκάφος συνεντρίβη σε ένα μικρό εργοστάσιο.

Ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής υπηρεσίας ασθενοφόρων ER24 επιβεβαίωσε επίσης το θάνατο ενός ανθρώπου στο δυστύχημα.

Το αεροπλάνο ανήκε στην εταιρεία Martin’s Air Charter (MAC).

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Βόντερμπρουμ, στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής.

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd #ArriveAlive #PlaneCrash @firstgroup_FRT pic.twitter.com/iqvqSr4n7k

— Arrive Alive (@_ArriveAlive) 10 Ιουλίου 2018