Συντριβή Falcon στην Τουρκία: Το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης δεν εξερράγη στον αέρα

Ανατροπή στα μέχρι στιγμής σενάρια για τη μοιραία συντριβή του αεροσκάφους τύπου Falcon στην Τουρκία, φέρνει η προκαταρκτική έκθεση, που πραγματοποίησε η επιτροπή στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει η προκαταρκτική έκθεση που επικαλείται σήμερα Πέμπτη 22.01.2026, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το ιδιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, τον στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και συνετρίβη στα τέλη Δεκεμβρίου κοντά στην την Άγκυρα, δεν εξερράγη στον αέρα.

Τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών που δημοσίευσε η εισαγγελία της Άγκυρας, δείχνουν ότι το Falcon 50, το οποίο μετέφερε επίσης τέσσερις συμβούλους του αρχηγού του επιτελείου της Λιβύης και τρία μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων δύο Γάλλων υπηκόων και μιας Ελληνίδας αεροσυνοδού, συνετρίβη σε λόφο ενώ οι κινητήρες του λειτουργούσαν «με πλήρη δυναμική».

Το αεροσκάφος ήταν άθικτο τη στιγμή της συντριβής, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23.12.2025, εκτιμούν οι ερευνητές, αν και δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την αιτία του δυστυχήματος.

Στη συνέχεια, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ερασιτεχνικά πλάνα που έδειχναν τον ουρανό να φωτίζεται και οι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν κρότο παρόμοιο με αυτόν που προκαλείται από βόμβα.

Οι τουρκικές αρχές δήλωσαν λίγες ώρες μετά τη συντριβή ότι το αεροπλάνο, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας για την Τρίπολη 40 λεπτά νωρίτερα, είχε εμφανίσει «ηλεκτρική δυσλειτουργία».

Οι αρχές αργότερα διευκρίνισαν ότι το μαύρο κουτί, που ανακτήθηκε την επόμενη ημέρα, θα αναλυθεί σε «ουδέτερη χώρα», με το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι σύμφωνο να κάνει την ανάλυση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος, που κατασκευάστηκε από την Dassault Aviation, είχε ναυλωθεί από την Harmony Jets, μια εταιρεία με έδρα τη Μάλτα που διατηρεί τον στόλο της στη Λυών της Γαλλίας.

Το χρονικό

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Abdulkadir Uraloglu εξήγησε λεπτομερώς τα γεγονότα:

20:17: Το αεροσκάφος με διακριτικό κλήσης HMJ185 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα (Τρίπολη) της Λιβύης σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες.

20:25: Στο αεροσκάφος δόθηκε άδεια ανόδου σε μέγιστο ύψος 34.000 ποδιών.

20:31: Δηλώθηκε ο κωδικός PAN-PAN ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 32.000 ποδιών: PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (ένα επίπεδο κινδύνου πιο χαμηλά από το May Day), υποδεικνύοντας μια γενική ηλεκτρική βλάβη.

Στις 20:32, το αεροσκάφος ενημερώθηκε για την πορεία επιστροφής του και το ύψος στο οποίο θα κατέβαινε για την επιστροφή του στο αεροδρόμιο.

Στις 20:33, ενεργοποιήθηκε ο κωδικός έκτακτης ανάγκης 7700, κωδικός έκτακτης ανάγκης υψηλότερου κινδύνου.

Στις 20:34: Το ύψος του αεροσκάφους για επιστροφή έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο Esenboğa επιβεβαιώθηκε από τον πιλότο.

20:35: Το αεροσκάφος, δηλώνοντας ξανά PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, επικοινώνησε με τη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα και του δόθηκαν το διάνυσμα του ραντάρ και το επίπεδο στο οποίο θα κατέβαινε.

Στις 20:36, η φωνή του πιλότου εξασθένησε: Η ευκρίνεια στην επικοινωνία πιλότου-ελέγχου χάθηκε και η φωνή του πιλότου έγινε δύσκολο να ακουστεί.

Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.