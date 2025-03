Συρία: Αιματοκύλισμα και φρίκη από τον εμφύλιο μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και υποστηρικτών του Άσαντ – Πάνω από 1.000 οι νεκροί

Την απόλυτη φρίκη βιώνει για ακόμα μία φορά η Συρία καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν σφαγιαστεί πάνω από 745 άμαχοι αλαουίτες και εκατοντάδες άνθρωποι των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και υποστηρικτές του έκπτωτου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το τραγικός αυτός απολογισμός, πρόκειται για τον χειρότερο που έχει καταγράψει η Συρία από το 2011 που είχε ξεσπάσει ο πολυετής εμφύλιος πόλεμος οδηγώντας στον θάνατο πάνω από 500.000 ανθρώπους.

Ο νέος εμφύλιος στη Συρία ξεκίνησε την Τρίτη (04.02.2025) όταν πιστοί του Μπασάρ αλ Άσαντ, το καθεστώς του οποίου έπεσε στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2014, έστησαν αιματηρή ενέδρα σε δυνάμεις του νέου καθεστώτος στην περιοχή Λατάκια.

Αυτή μάλιστα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη επίθεση που γίνεται στις δυνάμεις του νέου καθεστώτος της Συρίας, από τη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία.

Η κυβέρνηση της Συρίας, ως απάντηση, έστειλε χιλιάδες μαχητές στην περιοχή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες.

While the warmongers cheer Assad being overthrown, Christians will now be persecuted under sharia law which has now been declared in Syria.



Damascus is one of the earliest places where Christianity began.



I’m praying for them.



pic.twitter.com/ughE9YrMnj