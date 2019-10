Συρία: Απειλείται γενικευμένη σύρραξη! Παρατάσσει στρατό και ο Άσαντ

Το λιβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο al-Mayadeen μετέδωσε σήμερα την πληροφορία ότι ο συριακός στρατός θα αναπτυχθεί εντός των προσεχών 48 ωρών στην πόλη του Κομπάνι, που ελέγχεται από τις αραβοκουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) και στην γειτονική πόλη Μανμπίζ, που ελέγχεται από τις SDF και συμμαχικές τους δυνάμεις.

Οι δύο πόλεις βρίσκονται στην ζώνη της βόρειας Συρίας που ελέγχεται από τις αραβοκουρδικές δυνάμεις, που αποτελούν στόχο της επίθεσης που έχει εξαπολύσει η Τουρκία και οι συμμαχικές της ανταρτικές δυνάμεις στην Συρία.

Εάν αυτό τελικά γίνει δυναμιτίζει ακόμα περισσότερο το κλίμα, καθώς η σύρραξη μπορεί να μεγαλώσει με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Πάντως οι ευρωπαϊκές πιέσεις, όχι μόνο δεν πτοούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά τον έκαναν να… πατήσει γκάζι, στην στρατιωτική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» στη Συρία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, σε σημερινή ομιλία του, έκανε τον -μέχρι τώρα- απολογισμό της επιχείρησης, ανακοινώνοντας με καμάρι ότι έχουν απελευθερώσει 109 τ.χλμ. και θα συνεχιστεί σε βάθος 30-35 χιλιομέτρων, εντός της συριακής επικράτειας.

Επιπλέον, ανέφερε πως «440 τρομοκράτες σκοτώθηκαν, 26 τραυματίστηκαν, 24 αιχμαλωτίστηκαν», καθώς και πως οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Τουρκίας ελέγχουν την πόλη Ρας αλ Άιν, ενώ έχουν περικυκλώσει την πόλη Τελ Αμπιάντ.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν το ΡΚΚ έριξε 652 όλμους και πυραύλους στις τουρκικές επαρχίες Σανλιούρφα, Σιρνάκ και Γκαζιαντέπ. «18 πολίτες, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, μαρτύρησαν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δύο Τούρκοι στρατιώτες και 16 μέλη του συμμαχικού στην Άγκυρα Συριακού Εθνικού Στρατού έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς από οβίδες του PKK είναι ένα βρέφος 9 μηνών, ο 11χρονος Μαζλούμ Γκιουνές, η 11χρονη Ελίφ Τερίμ, που έπαιζε στο δρόμο, και οι ετεροθαλείς αδερφές Εμινέ και Λεϊλά Γιλντίζ, 12 και 15 ετών, ενώ βρίσκονταν με τις μητέρες τους.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε πως «θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα επιβίωσης της Τουρκίας» και επιτέθηκε στην Άγκελα Μέρκελ. Χαρακτήρισε τη γερμανική προσέγγιση απέναντι στην τουρκική επέμβαση στη Συρία ως «περίεργη» και αναρωτήθηκε αν η Μέρκελ υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση.

«Εμείς δεν είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ; Μήπως πήρατε στο ΝΑΤΟ την τρομοκρατική οργάνωση και δεν το ξέρω;», της είπα. «Εσείς τους καλείτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και μετά μας λένε nein, nein. Πότε είδατε κάποιον να κάθεται στο τραπέζι με ένα κράτος-τρομοκράτη στο ίδιο τραπέζι;». «Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που έχει πολεμήσει τους τζιχαντιστές», υποστήριξε ο Ερντογάν.

